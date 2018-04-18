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جنوب السودان يعارض الدعوات إلى إصلاح قطاع الأمن

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جوبا 18 أبريل 2018- تعهدت حكومة جنوب السودان الثلاثاء بعدم قبول الإصلاح الشامل لقطاع الأمن والحكم التي طالبت بها أحزاب المعارضة قبل استئناف المحادثات القادمة.

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نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني ايقا

وفي تصريحات للصحفيين في العاصمة جوبا الثلاثاء، قال نائب رئيس جنوب السودان جيمس واني إيقا إن طلب المعارضة بحل الجيش والشرطة يزعزع استقرار البلاد.

وأضاف ""إنهم يريدون بمجرد أن يوقعوا الاتفاق حل مؤسسات مثل الجيش، ولكن إذا قمنا بحل الجيش من ذلك اليوم، فإن أي عدو من أي جزء من العالم سيدخل جنوب السودان ليخلق حالة من الفوضى...إن رغبتنا كما في الاتفاق هو تنفيذ إصلاحات مؤسسية حيث سندمج جيش المتمردين في النظام على أساس الشمولية الإقليمية والموازنة".

وقالت المعارضة الجمعة انها تريد حل الولايات 32 الجديدة وإدارة الدولة على النظام القديم.

إلا أن المسؤول الحكومي قال إن العودة إلى الوضع السابق من شأنها أن تثير الاستياء العام وتجبر بعض الساخطين على التمرد.

وعارض إيقا الدعوات التي وجهتها مختلف جماعات المعارضة إلى رئيس جنوب السودان سلفا كير بالاستقالة، مشيراً أن سلفا كير جاء إلى السلطة عبر انتخابات من شعب جنوب السودان في مارس 2010.

وناشد المجتمع الدولي ومجموعات المعارضة المختلفة النظر في خطط لإجراء انتخابات جديدة في نهاية الفترة الانتقالية بما يتيح الانتقال السلس للسلطة.

واندلعت أعمال العنف في جنوب السودان في ديسمبر 2013، بعد أن أدى النزاع السياسي بين الرئيس كير ونائبه السابق رياك مشار إلى قتال بين جنود من قبيلة الدينكا العرقية الموالين لكير ضد جماعة النوير العرقية التي ينحدر منها مشار.

وانتهى النزاع بين الطرفين بتوقيع اتفاق سلام في العام 2015 إلا العنف اندلع مجدداً يوليو 2016 في العاصمة جوبا مما أجبر مشار على الفرار.



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