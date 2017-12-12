جنوب السودان يعلن حالة الطوارئ في إقليم البحيرات

جوبا 12 ديسمبر 2017- أعلن رئيس حكومة جنوب السودان سلفا كير ميارديت في مرسوم أصدره الإثنين حالة الطوارئ في ثلاث ولايات هي جوك والبحيرات الغربية والبحيرات الشرقية.
- رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت
وأعطى المرسوم الرئاسي الذي أذاعه تلفزيون جنوب السودان القوات الحكومية تعليمات للتحرك إلى الإقليم وتنفيذ نزع السلاح فورا.
وأصدر الرئيس المرسوم بعد أن طالب مشرعون من الولايات الثلاث إعلان حالة الطوارئ في الإقليم ونزع السلاح من الأطراف المتحاربة وأن تنفيذ هذه الاجراءات سيساعد في حماية الأرواح وممتلكات المواطنين.
وأدت النزاعات في هذه المناطق إلى مقتل العشرات في سلسلة من النزاعات القبلية في منطقة تشوكوك ومايوم وابيت.
وتم حرق العديد من المنازل في النزاعات التي اندلعت الأسبوع الماضي بسبب ملكية الأرض في مقاطعة ماليك.
ووفقا لتقارير فإن السلطات قالت أن الوضع في المنطقة قد تحسن بعد نشر القوات الحكومية هناك.
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