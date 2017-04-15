جنوب السودان يقول أنه صد هجوم شنته مليشيا مشار على راجا

جوبا 15 أبريل 2017 ـ قال حاكم ولاية (لول) بجنوب السودان رزق زكريا حسن، الجمعة إن القوات الحكومية صدت هجوما شنته قوات المعارضة المسلحة بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار على بلدة راجا، وأجبرت الاشتباكات المدنيين على الفرار من ديارهم.

جنود من قوات المعارضة التي يتزعمها رياك مشار عقب وصولها الى جوبا في 1 أبريل 2016.. صورة لـ(سودان تربيون)

وقال الحاكم في تصريحات لـ(سودان تربيون) الجمعة إن قوات المتمردين حاولت التسلل إلى المدينة ولكن تم صدها فورا وان القوات الحكومية تسيطر على البلدة تماماً.

وزاد "المتمردون حاولوا التسلل إلى المدينة بعد ظهر اليوم لكنتم صدهم وتابعتهم قواتنا.. هذا ما حدث، أنها محاولة من جانب القوات المتمردة ولكن تم التعامل معها".

من جانبه أشار رئيس لجنة الإعلام في المجلس التشريعي بالولاية وليام ويل إلى أن المتمردين شنوا هجمات واسعة عبر خط الاتصال باستخدام جميع الأسلحة المتاحة ولكن تم صدهم.

وتابع ويل "الوضع الآن تحت السيطرة، لقد حاول المتمردون السيطرة على المدينة ولكن قواتنا تمكنت من طردهم، يتواجد الآن الحاكم والمسئولين الآخرون في المدينة".