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جنوب السودان يناشد الحكومة الأميركية بمزيد من الدعم

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جوبا 5 سبتمبر 2017- حثت حكومة جنوب السودان الإدارة الأميركية على تقديم مزيد من الدعم بدلا عن مراجعة سياساتها تجاه البلاد.

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المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان موين ماكول

وتأتي الدعوة بعد أيام من زيارة رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مارك قرين إلى الدولة الوليدة والتي قال فيها إن على واشنطن إعادة النظر في دعم الرئيس سلفا كير.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية جوبا موين ماكول في تصريحات لوكالة " شينخوا" الإثنين إن حكومته ملتزمة بإحلال السلام من خلال الحوار الوطني، وزاد " الحكومة تساعد فى فتح الممرات الانسانية بمساعدة الجيش ".

وخلال اجتماعه مع الرئيس كير في العاصمة جوبا أعرب المسؤول الأميركي عن قلقه إزاء عرقلة وصول المساعدات الإنسانية والهجمات المدنية المستمرة وعمليات القتل في البلد الذي مزقته الحرب.

ووصف رئيس الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي تم تعينه مؤخرا بأن جنوب السودان "أخطر" بلد في العالم للعاملين في مجال المعونة، مطالبا الرئيس كير بضمان أمن العاملين في مجال المعونة وإنهاء العوائق التي تعوق أو تؤخر إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين.

الا ان مسؤول وزارة الخارجية في جوبا قال إن "اي موقف اخر يقوم به اي ممثل دولي (اميركي) لن يكون مفيدا".

واعترفت الولايات المتحدة رسميا بدولة جنوب السودان في 9 يوليو 2011، اليوم الذي أعلن فيه الاستقلال بعد استفتاء تقرير المصير الذي أجرى في يناير من ذلك العام.

وينزلق جنوب السودان في أعمال عنف منذ منتصف ديسمبر 2013 بعد أن أدى النزاع السياسي بين الرئيس كير ونائبه السابق رياك مشار إلى حرب أهلية أدت إلى تشريد الملايين من السكان.

ومنذ بداية النزاع في جنوب السودان قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية حوالي 2.7 مليار دولار كمساعدات إنسانية إلى الدولة الواقعة في شرق أفريقيا.



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