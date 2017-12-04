جنوب السودان ينضم إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

جنيف 4 ديسمبر 2017 ـ أعلنت حكومة جنوب السودان الجمعة أنها انتهت من عملية الانضمام الى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

جاء ذلك في خطاب للمدير العام للتعاون الدولي في وزارة الشؤون الخارجية لجنوب السودان موزيس أكول أجاوين أمام الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأسلحة الكيميائية في لاهاي بهولندا.

وقال دبلوماسي جنوب السودان "إن صور ضحايا الأسلحة الكيميائية تجعلنا أكثر تقديرا لأهداف ومقاصد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وعليه فإننا في جنوب السودان نؤيد الأهداف النبيلة لهذه المنظمة العظيمة".

وعند انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تصبح الدولة عضوا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتتمتع بالفوائد الكاملة للاتفاقية.

وأشار أجاوين إن مجلس وزراء جنوب السودان، بناءً على توصيات وزير العدل والشؤون الدستورية، قرر في 25 أغسطس 2017 الموافقة على عضوية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وزاد "جنوب السودان ليس لديه سبب لعدم الانضمام للمنظمة"، مؤكدا أن بلاده تتطلع الى أن تصبح أحدث عضو في المنظمة.

من جانبه رحب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بالانضمام المرتقب لجنوب السودان إلى الاتفاقية، وقال "اليوم نحن نقترب خطوة واحدة من العضوية العالمية. وأحث الدول الأخرى التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية وهي مصر وإسرائيل وكوريا الشمالية على أن تتحد مع بقية العالم في القضاء على جميع الأسلحة الكيميائية".

وتقوم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بوصفها الهيئة المنفذة لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالإشراف على الجهود العالمية الرامية إلى منع الأسلحة الكيميائية بصورة دائمة.