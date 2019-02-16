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جنوب السودان ينفق 135.000 دولار لتجديد منازل نواب الرئيس

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جوبا 16 فبراير 2019- انفقت حكومة جنوب السودان أكثر من 135 ألف دولار من الأموال المخصصة لتنفيذ اتفاقية السلام لتجديد منازل نائب الرئيس تعبان دين والزعيم الراحل جون قرنق.

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تعبان دينق النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان... (رويترز)

ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية فإن اللجنة الوطنية للفترة قبل الإنتقالية، التي تشرف على تنفيذ اتفاقية السلام، خصصت في ديسمبر 2018 ويناير 2019، أجازت من 135000 دولار لتجديد منازل السياسيين.

وقالت الصحيفة أنه من المتوقع ان تكون ارملة قرنق ربيكا واحدة من نواب الرئيس الخمسة التي نصت عليهم الاتفاقية الجديدة.

وبعد توقيع اتفاقية السلام، دعت حكومة جنوب السودان إلى دعم دولي لعملية السلام، وأعلنت أنها خصصت مائة مليون جنيه جنوب سودان ومليون دولار.

وتعليقاً على الأمر، قال نائب اللجنة الوطنية للفترة قبل الانتقالية هنري أودار، لصحيفة الغارديان أنه فشل في وقف تخصيص المبلغ، لكن تم إجازة الخطة من الأعضاء الآخرين.

من جانبه، قال وزير شؤون مجلس الوزراء في حكومة جنوب السودان، مارتن إليا لومورو إن الأموال تم إنفاقها على السكن للأشخاص الذين يديرون البلاد.



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