 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 7 آذار (مارس) 2018

جنوب السودان ينفي استخدام أموال النفط لتمويل الحرب الأهلية الجارية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 7 مارس 2018 ـ رفضت حكومة جنوب السودان ادعاءات منظمة "جلوبال ويتنس" بأن القيادة العليا في البلاد حولت ملايين الدولارات من شركة النفط الوطنية لتمويل الحرب الأهلية الجارية.

JPEG - 49.1 كيلوبايت
عمال من شركة بترودار يسحبون النفط المتبقي في احد أنابيب النفط بجنوب السودان قبل إغلاقه ـ 27 يناير 2012

واتهمت "جلوبال ويتنس" في تقرير جديد أصدرته اليومين الفائتين قيادة جنوب السودان باستخدام عائدات نفط شركة النفط الوطنية في جنوب السودان "نايل بتروليم" لتغذية الصراع الذي يدخل عامه الخامس.

لكن وزير الأعلام في حكومة جوبا مايكل ماكوي قال إن التقرير الذي نشرته المنظمة يهدف ببساطة الى الإضرار بصورة الرئيس وحكومة الدولة التي مزقتها الحرب.

وأضاف في تصريحات لشبكة "بي سي" الثلاثاء "اننا نعلم جميعا أن (جلوبال ويتنس) ممولة من الولايات المتحدة وأن الأخيرة تتخذ موقفا مناهضا للحكومة".

ونوه التقرير إلى أن "نايل بتروليم" تستخدم لتحويل الملايين من أموال الإيرادات النفطية إلى أجهزة الأمن الوحشية والميليشيات العرقية في البلاد.

وتابع التقرير أن "عصابة" سرية من النخب بحنوب السودان تستخدم الشركة لإجراء معاملات مالية ضخمة بلا تدقيق.

وقالت الجماعة ومقرها في واشنطن "الوثائق تصف على ما يبدو كيف يستخدم مسؤولون كبار أموال (نايل بتروليم) لدعم ميليشيات دينكا بادانق النشطة في ولاية أعالي النيل بشمال شرق البلاد والمتورطة في هجمات واسعة النطاق على مدنيين وفظائع أخرى".

ويورد التقرير تفاصيل عن كيفية استخدام ايرادات الموارد النفطية في دعم الميليشيات وتغذية الفظائع المستمرة وأن مجموعة صغيرة من المسؤولين تتمتع بالثراء في حين أن غالبية سكان جنوب السودان يعانون أو يفرون من ديارهم بسبب النزاع.

واعتمد جنوب السودان منذ استقلاله من السودان 2011 على ايرادات النفط بصورة كاملة، الأمر الذي أدى إلى عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي المستمر بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً.

وحصل جنوب السودان على نصيب الأسد من النفط عندما انفصاله إلا أن مرور النفط عبر أنابيب السودان يعطي الخرطوم نفوذاً وبالتالي يؤدي إلى منازعات مستمرة بشأن تعرفة العبور.

وكذلك تأثر إنتاج النفط في جنوب السودان بالنزاع الذي اندلع في عام 2013 عقب خلاف سياسي بين الرئيس سلفا كير ونائبه حينها رياك مشار.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

تأثير الترابي..لم يحن بعد وقت الرثاء 2018-03-07 20:08:39 بقلم: خالد التيجاني النور ربما لو تسنّى للشيخ الحسن الترابي أن يقول شيئاً من البرزخ بعد رحيله المفاجئ لقال لمن تقاطروا خفافاً وثقالاً لمأتمه، إنه لم يحن الوقت بعد للعزاء ولا الرثاء، وإنه سيكون هناك متسع لذلك كله إن سلم (...)

حلول راديكالية لقضايا النقد والعملة في السودان 2018-03-06 21:20:54 كتب : عادل عبد العاطي مقدمة : في عام 1976 اصدر الاقتصادي النمساوي فردريك هايك وهو أحد أعمدة المدرسة النمساوية في الاقتصاد كتاباً قيماً وان كان لم يحظ بالشهرة الكبيرة بعنوان (The Denationalization of Money ) أي تجريد (...)

انصاف مدني وأنا ! 2018-03-05 11:38:18 مصطفى عبد العزيز البطل ‏mustafabatal@msn.com ‫(١)‬ ‫تعلم، أعزك الله، أنني ظللت وعلى مدى سنوات متطاولة هدفاً مقيماً ومستديما لأحبابي من مناضلي الكيبورد، لا تطيب لهم الحياة إلا وأنا بين ظهرانيهم، فاذا غبت عنهم استوحشوني، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.