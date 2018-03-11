جنوب السودان ينفي المطالبة بالانضمام لجامعة الدول العربية

جوبا 11 مارس 2018 ـ قال المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان ماوين ماكول إن بلاده لم تطلب رسميًا الانضمام إلى جامعة الدول العربية، لكنها طلبت أن تكون عضوًا مراقبًا.

ماوين مكول

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية في وقت سابق أن جنوب السودان تقدم بطلب رسمي للانضمام إلى جامعة الدول العربية.

وقالت الوكالة نقلا عن مصدر دبلوماسي لم تذكر اسمه إن المذكرة ستعرض على مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته 149 التي تُعقد، يوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

إلا أن الدبلوماسي رفيع المستوى أكد في تصريح لإذاعة (آي راديو) السبت إن بلاده لم تقدم الطلب رسميا إلى الاتحاد، وأردف "لم نتقدم بطلب للانضمام إلى جامعة الدول العربية، وما طلبناه هو أن يكون عضوا مراقباً ".

وانفصل جنوب السودان عن السودان عام 2011، لكن هذا البلد الأفريقي دخل في حرب أهلية ضارية، بسبب نزاع حول السلطة منذ ديسمبر 2013.

وعلى إثر انفصال جنوب السودان، أعلنت الجامعة العربية أنه من حق الدولة الوليدة الانضمام إليها، خاصة وأن ميثاق الجامعة ينص على ضرورة إقرار دساتير دول الجامعة للغة العربية كلغة رسمية، وهو ما ينطبق على جنوب السودان.

وقال الرئيس سلفا كير ميارديت، في حوار تلفزيوني عام 2016، إن العرب يعتقدون أن جنوب السودان ليس لديها رغبة في أن تكون دولة عربية، لأنها انفصلت عن السودان، وهي دولة عربية.

وأضاف حينها أن بلاده لم تفكر بعد في الانضمام. وتابع "لكن لو فكرنا في الالتحاق بالجامعة العربية هل يقبلونا؟ أشك في أن الجامعة العربية تقبل عضويتنا".

ومراراً صرح مسؤولون في جنوب السودان بأن قرار الانضمام إلى الجامعة العربية يخضع لتقدير القيادة السياسية، في إشارة إلى الرئيس سلفا كير.

وتتمتع دولة جنوب السودان بعلاقات وثيقة مع عدد من الدول العربية، في مقدمتها مصر، التي تستضيف المقر الرئيس للجامعة.