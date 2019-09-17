جنوب السودان يوقع عقدا لاستكشاف المعادن مع شركات أميركية وكندية

جوبا 17 سبتمبر 2019- وقع جنوب السودان على اتفاقية لاستكشاف المعادن مع شركتين للتعدين وتكرير المعادن في كندا والولايات المتحدة.

جندي من جنوب السودان يحرس منشأة نفطية

وقالت الشركتان في بيان مشترك الاثنين إن الصفقة وقّع عليها وزير تعدين جنوب السودان غابرييل دينق والمسؤولون التنفيذيون في شركة التعدين (ري_ماغنيزيوم) ومقرها الولايات المتحدة و (سي في ام آر) في سفارة جنوب السودان بواشنطن في 12 سبتمبر الجاري.

ويسمح الاتفاق لشركات التعدين بإجراء تصوير عبر الأقمار الصناعية لرسم الموارد المعدنية في أصغر دولة في العالم.

وقال دينق "اليوم هو يوم تاريخي لبدء تعاون حقيقي بين جنوب السودان والولايات المتحدة وكندا لاستكشاف للثروة المعدنية في البلاد. . انتظر شعب جنوب السودان هذه الخطوة طويلا ".

وبحسب تقارير فان الاتفاقية ستسمح لحكومة جنوب السودان بالاستفادة من مواردها المعدنية من البترول والحديد والنحاس والكروم والنيكل والكوبالت والزنك وال والفضة والذهب وغيرها.

وجاء التوقيع بعد أن التقى المدراء التنفيذيون للشركتين الشهر الماضي مع رئيس جنوب السودان سلفا كير في العاصمة جوبا حيث ناقشوا سبل تطوير قطاع المعادن في البلاد.

ويعاني جنوب السودان، حيث تشكل عائدات النفط ما يقرب من ٩٨٪ من الميزانية، من أزمة اقتصادية بسبب الحرب الأهلية.

في يوليو من العام الماضي، قالت شركة (اورانتو بتروليوم) النيجيرية إنها وقعت اتفاقية لتقاسم النفط مع جنوب السودان تغطي مربع B ٣ في البلاد.