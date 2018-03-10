جنوب السودان يوقف بث إذاعة تديرها الأمم المتحدة

جوبا 10 مارس 2018- علقت هيئة الإذاعة الحكومية في جنوب السودان بث إذاعة "مرايا إف إم" التي تديرها بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) بسبب "رفضها التقيد بقوانين الإعلام في البلاد ".
وقال إيليا ألير كواي، المدير العام لهيئة الإعلام في جنوب السودان للصحفيين في جوبا بأن الحكومة أمرت بسحب تردد الإذاعة اعتبارا من 9 مارس حيث فشلت الأخيرة في الحصول على ترخيص إذاعي ساري المفعول.
وفي بيان صحفي منفصل، قالت الهيئة الحكومية إنهم ذكّروا الإذاعة المدعومة من (يونميس) بضرورة تجديد ترخيصها بإشعارات مختلفة في يونيو وسبتمبر نوفمبر 2017 وفبراير 2018.
واضاف كواي "أوقفت هيئة الإعلام أنشطة راديو مرايا 101 إف إم بسبب استمرار عدم الامتثال ورفض الخضوع لقوانين الإعلام في جمهورية جنوب السودان".
ويكون التعليق ساريًا اعتبارًا من الجمعة 9 مارس 2018.
والعام الماضي طردت سلطات جنوب السودان صحفيين أجانب واحتجزت آخرين.
وشهدت وسائل الإعلام المحلية حملة غير مسبوقة بعد اندلاع الحرب الأهلية في البلاد ديسمبر 2013.
وشدد المسؤول الحكومي أن الإغلاق لا يعني فرض رقابة على وسائل الإعلام، وأن عليها مراعاة القانون، إلا أنه أضاف " أنهم يراقبونها بسبب "خطاب الكراهية والتحريض".
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