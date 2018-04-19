جنوب السودان يوقف هيئة الإذاعة البريطانية بسبب متأخرات مالية

جوبا 19 أبريل 2018 -أغلقت السلطات في جنوب السودان "بي بي سي أف أم" في العاصمة جوبا وفي مدينة واو. وقال مسؤول إن القرار اتخذ بعد أن تجاهلت الإذاعة التي تتخذ من لندن مقرا لها الطلبات بأن تدفع المتأخرات المالية عليها على الرغم من التذكير في يناير.

وقال مدير هيئة إذاعة جنوب السودان ماجوك تشيليم في بيان الأربعاء "في 22 يناير 2018 كتب وزير الإعلام الى"بي بي سي" ملغياً الاتفاق وأبلغهم بدفع جميع المتأخرات المالية إلى هيئة إذاعة جنوب السودان والتوصل إلى التفاوض على الاتفاقية الجديدة، ولكن بعد شهر بدأوا في وضع شروط "

وهدد المسؤول الحكومي بمقاضاة هيئة الإذاعة البريطانية ما لم تدفع المستحقات المالية.

من جانبها تأسفت "بي بي سي" في بيان على وقف بث خدماتها الإخبارية لجمهور يصل إلى أكثر من 400 ألف في جنوب السودان، مشيرة في الوقت نفسه إنها تعمل جاهدة للتوصل إلى تفاهم مع السلطات لاستعادة الخدمة.

وتقول منظمة مراسلون بلا حدود إن جنوب السودان ما يزال يضع عقبات على وسائل الإعلام مثل الرقابة والمضايقة التي تحتاج إلى معالجة. وفي 2016 احتل جنوب السودان المرتبة 140 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية حيث انخفض 26 مركزًا منذ بداية الحرب الأهلية.