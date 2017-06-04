جنوب دارفور تحبط تهريب شحنة مخدرات الى الخرطوم

نيالا 4 يونيو 2017- قالت شرطة ولاية جنوب دارفور، إنها تمكنت من ضبط أكثر من خمسة آلاف قندول حشيش المعروف محليا بـ"البنقو" كانت في طريقها الي العاصمة الخرطوم عبر السكك الحديدية.

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وأفاد مدير شرطة ولاية جنوب دارفور اللواء بلة محمد الحسين، في تصريحات صحفية ،الأحد، ان شرطة السكة حديد بنيالا ضبطت 5,445 رأس من قناديل (البنقو) مخبأة داخل أثاثات منزلية تم شحنها في القطار المتوجه الي الخرطوم.

وأضاف" تمكنت الشرطة من ضبطها بعد أن وصلتها معلومات حول الشحنة".وأوضح أنهم ظلوا يراقبون الأوضاع عن كثب خاصة وأن الولاية باتت معبرا للعديد من الممنوعات الي العمق السوداني .

وأشار بلة الى عدة إنجازات حققتها شرطة مكافحة المخدرات حيث وضعت يدها علي العديد من أنواع المخدرات بالولاية.

وتعتبر ولاية جنوب دارفور من أشهر ولايات اقليم دارفور إنتاجا للحشيش حيث توجد اكبر مزارع لمخدر "البنقو "في أقصى جنوب الولاية بمحليتي "الردوم ودمسو" وبذلت الادارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بالولاية جهود كبيرة أدت الي حرق ما لا يقل عن 500 فدان من حشيش البنقو بمحلية الردوم في مطلع العام الجاري بعد مقاومة كبيرة من المزارعين هنا