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جنوب دارفور تعلن الشروع في جمع السلاح خلال أيام

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نيالا 29 يوليو 2017- اعلن والي ولاية جنوب دارفور آدم الفكي محمد، الشروع في جمع السلاح من القبائل والمواطنين، بولايته مطلع أغسطس المقبل في محاولة للحد من النزاعات القبلية.

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والي جنوب دارفور آدم الفكي

وقال الوالي لدي تنويره الأمانة العدليه لحزب المؤتمر الوطني، السبت، إن الأجهزة الأمنية ستستخدم القوة اللازمة، لجمع السلاح حال عدم استجابة القبائل لقرار الجمع الطوعي داعيا الإدارات الأهلية لضرورة التعاون لانجاح العملية.

ونبه الي أن حكومته لن تدفع مبالغ مالية لأي شخص يصادر سلاحه ، وأن الجمع والمصادرة لصالح الدولة.

وبحسب تقارير أمنية وأهلية فان أكثر من مائتي الف قطعة سلاح تنتشر بايدي القبائل في ولايات دارفور، وأن العديد من القبائل صارت تمتلك أسلحة ثقيلة – مدافع ورشاشات- بالإضافة إلى امتلاك سيارات الدفع الرباعي ،ويتم إستخدامها في المواجهات القبلية مما يفاقم عدد الضحايا

وشدد الفكي على أن استمرار الصراع القبلي بالولاية، سيؤدي الي تأخير خروج قوات الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد) وأن استقرار الاوضاع الأمنية بالولاية، من الشروط الأساسية لخروج البعثة.

واضاف الفكي ان قوات بعثة اليوناميد في محليتي" تلس وعد الفرسان" ستغادر الولاية نهاية شهر يوليو الجاري، بينما تغادر محليتي "كأس و‘برام" في 30 أغسطس المقبل حسب الاتفاق بين الحكومة السودانية والبعثة المختلطة.

وابدى الوالي تخوفه من بقاء قوات البعثة حال استمرار الصراعات القبلية الولاية.

وتتشك العديد من القبائل في نزاهة وحياد الحكومة السودانية، تجاه حل أزمة الإقتتال القبلي ، وتتهم بعضها السلطات الحكومية بغض الطرف عندما تستغل الأسلحة والآليات القتالية التابعة للدولة في مواجهة قبائل منافسة.

وخلال جوله له العام الماضي في ولايات دارفور الخمس، أكد الرئيس السوداني عمر البشير عزم الدولة على نزع السلاح، من ايدي المواطنين على مرحلتين الأولى بشكل طوعي عبر جمع السلاح مقابل التعويض، والأخرى عبر القانون ، وذك في محاولة من الرئاسة السودانية للحد من النزاعات القبلية الدامية.

وسبق أن تم الإعلان عن تشكيل لجنة قومية عليا لجمع السلاح بولايات دارفور وقصره على القوات النظامية.



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