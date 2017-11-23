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جهاز الأمن السوداني يصادر صحيفتي (الجريدة) و(التيار)

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الخرطوم 23 نوفمبر 2017 ـ صادر جهاز الأمن والمخابرات السوداني، صباح الخميس، نسخ صحيفتي "الجريدة" و"التيار" من المطبعة بدون إبداء أسباب كالعادة.

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عدد صحيفة (الجريدة) المصادر ـ الخرطوم 23 نوفمبر 2017

وتشكو الصحف في السودان من سطوة جهاز الأمن وعقوباته المتكررة بتعليق الصدور، ومنع التوزيع، ما يوقع عليها خسائر مالية جمة بمصادرة النسخ المطبوعة وحرمان الصحف من ريع الإعلانات.

وقال عضو هيئة تحرير في صحيفة "التيار" إن "ضابطا من جهاز الأمن برتبة ملازم ومعه معاونون وصلوا المطبعة على متن سيارة (بوكس) عند الساعة الثانية والنصف من صباح الخميس وأخذوا النسخ المطبوعة وغادروا بدون إبداء أسباب".

ودونت إدارة صحيفة "الجريدة" على حسابها الخاص في (فيسبوك): "مصادرة عدد اليوم بعد الطبع وبدون ذكر للأسباب".

وحمل العنوان الرئيسي لصحيفة "الجريدة" المصادرة صباح الخميس: "أحمد بلال: الدستور ليس قرآناً وسنعدله لترشيح البشير للرئاسة".

وكان مصدر "المانشيت" وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال.

وبعد أن رفع جهاز الأمن الرقابة القبلية على الصحف، عمد إلى معاقبتها بأثر رجعي عبر مصادرة المطبوع من أي صحيفة تتخطى "المحظورات"، حيث يتهم الجهاز بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على "الأمن القومي".



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