جهاز الأمن يطلق سراح 5 ناشطين بجنوب دارفور

نيالا 24 يونيو 2017 ـ اطلق جهاز الأمن والمخابرات بولاية جنوب دارفور، السبت، سراح خمسة من أعضاء رابطة شباب قبيلة "البني هلبة" بمحلية عد الفرسان بعد مضي أكثر من شهر رهن الاعتقال بمدينة نيالا عاصمة الولاية.

مظاهرات لطلاب جامعة نيالا ـ الخميس 21 أبريل 2016 ـ (صورة من فيس بوك)

واعتقل جهاز الأمن بالولاية شباب الرابطة في مايو الماضي في اعقاب تنفيذهم مظاهرة سلمية قادها المعتقلين الخمسة احتجاجا على انعدام خدمات الكهرباء والمياه بجانب تدهور الخدمات الصحية بمحلية عد الفرسان معقل قبيلة "البني هلبة".

وثمنت الرابطة في البيان تلقته "سودان تربيون" ما اسمته "الدور النضالي لشباب المنطقة ومواقفهم البطولية تجاه قضايا وهموم أهاليهم وتصديهم للإهمال المتعمد من حكومة الولاية في توفير الخدمات بالمحلية".

ودعت رابطة شباب "البني هلبة" إلى أهمية التمسك بحقوق وقضايا أهالي المنطقة العادلة.

وأشارت الى أن الاعتقال انتهاك سافر وصريح لحقوق كفلها الدستور والقوانين لمواطني المنطقة.

وأشادت بدور تنظيمات المجتمع المدني بالولاية لوقوفهم مع المعتقلين وممارسة الضغوط السياسية على السلطات حتى اضطرت للإفراج عنهم.