جهاز الأمن يمنع مؤتمرا صحفيا لرئيس (المؤتمر السوداني) المعارض

الخرطوم 6 مارس 2019- منع جهاز الأمن، الأربعاء مؤتمرا صحفيا لرئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير كان مقررا عقده في السابعة من مساء اليوم بدار الحزب في ضاحية "شمبات" شمالي الخرطوم.
- مقر حزب المؤتمر السوداني في الجنينة
وأفاد بيان لأمانة الإعلام في الحزب تلقته (سودان تربيون) أن أفرادٌا من جهاز الأمن وصلوا مقر الحزب أثناء التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر وأبلغوا الأعضاء الموجودين قرار الإلغاء كما أمروا بإيقاف كل الترتيبات.
وأفرجت السلطات الأمنية ليل الإثنين عن الدقير بعد اعتقال لأكثر من شهرين.
وشجب بيان الحزب منع المؤتمر الصحفي قائلا إنه يجئ في وقت يتحدث فيه النظام عن " رغبة لا تتجاوز شفتيه في احترام الحقوق وفي وقت يواجه فيه الحق في التعبير بالقتل والاعتقال والتعذيب وأوامر الطوارئ والأكاذيب".
وشدد الحزب على أن جهاز الامن لن يتمكن من مصادرة حقه في الحديث وأن لديه من القنوات الفاعلة التي تمكنه من التواصل مع الرأي العام.
وأضاف" غالب حديثنا في الشوارع التي لا تكذب أو تخون والتي هزمت قمع الطوارئ وصلف النظام".
وتابع " كما سيكون لرئيس الحزب المفرج عنه بعد اعتقال دام لمدة شهرين تواصل في القريب العاجل بوسائل أخرى مع الثوار من بنات وأبناء شعبنا ومع وسائط الإعلام المختلفة".
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