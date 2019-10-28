 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الاثنين 28 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

جهاز التحصيل: متوسط الإيرادات الحكومية لا يتجاوز ١٤ مليون جنيه يوميا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 28 أكتوبر 2019- اقر جهاز التحصيل الموحد بولاية الخرطوم بفقدان إيرادات حكومية بعد دخول التجمع المهني للمتحصلين في إضراب مفتوح بدأ الاحد ، لكنه شدد على أن الرقم المتداول حول حجم هذه الخسائر ليس واقعيا.

ودخل التجمع المهني للمتحصلين في إضراب مفتوح عن العمل منذ الأحد شمل قطاعات خدمية متعدّدة في مجمعات الجمهور التابعة لوزارة الداخلية مما أصابها بالشلل الكامل وفقا للمتحصلين المضربين.

وقدر التجمع الخسائر فاقد الإيرادات الحكومية في اضراب اليوم الأول بحوالي ٢٠مليون جنيه.

وقال المدير العام لجهاز تطوير وتحصيل الموارد الموحد عبد المنعم سعد ابراهيم في تصريحات صحفية الاثنين إن الإعلان عن فقدان 20 مليون جنيه بسبب اضراب المتحصلين هو تقدير غير واقعي – خبط عشواء-.

وأوضح أن متوسط نسبة التحصيل في الأيام العادية لا يتجاوز 14 مليون جنيه خلال اليوم، وابدى استغرابه بشأن كيفية الحصول على الرقم طالما كانوا مضربين عن العمل.

وأشار الى أن أكبر تنفيذ للإضراب بلغت نسبته ١١% بمحلية كررى في ام درمان.

وكشف ابراهيم عن شروع الجهاز في ايجاد بدائل لتسيير عمل التحصيل من خلال تكليف متحصلين اخرين للقيام بمهام المضربين منذ اليوم الى حين فك الاضراب، لافتا الى ان الإيرادات ترتبط بمصالح المواطنين ولا يمكن تعليقها.

ويطالب التجمع بتعيين مدير عامٍ لجهاز التحصيل الموحّد للموارد من كشوفات المتحصلين، بجانب تبعية الجهاز مباشرةً إلى وزارة المالية والاقتصاد بالولاية.

واكد مدير جهاز التحصيل عدم قانونية الاضراب المعلن خاصة أن التجمع ليس جهة نقابية انما صندوق اجتماعي لدعم المتحصلين، واعتبر ان استخدام مصطلح "التجمع المهني للمتحصلين" كلمة حق اريد بها باطل" مشيرا الى أنهم تحدثوا باسم التجمع الذي قام وتبنى الثورة العظيمة.

وأوضح أن تعيين المدير العام يتم وفقا لقانون الجهاز بتوصية من مجلس الادارة كما أن القانون لم ينص على ان يكون المدير العام بكشف المتحصلين كما يدعي البعض بل من ذوي الخبرة والكفاءة.

وطالب بإجراء دراسة عن ايرادات التي حققها الجهاز مقارنة بالإيرادات التي حققتها ادارة الايرادات بوزارة المالية ولاية الخرطوم.

وأنشأت ولاية الخرطوم جهاز التحصيل الموحد لبناء قاعدة معلومات لكافة موارد الولاية مع زيادة الإيرادات وعائدات التحصيل، وتوحيد وتفعيل المواعين، وتبسيط وتسهيل الإجراءات، وتطوير أساليب التحصيل وحوسبتها، وربطها بالشبكة الإلكترونية، لضمان الإشراف على أجهزة التحصيل وتحسين وسائلها ومنعاً للازدواجية في فرض المفروضات المالية وتحصيلها بين وحدات الولاية.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

أنس فضل المولى.. إنّ الحياة من الممات قريب 2019-10-27 17:23:44 بقلم : عبدالحميد أحمد بلى يا أبا لين، منذ أطلق صلاح أحمد إبراهيم دعوته المتحدّية تلك، ظلت المنايا تحوّم حول حمانا، تصطفي كل سمح النفس بسّام العشيات الوفي، حتى إذا أقبلت بالأمس تستعرضنا تارةً أخرى، خفيفاً هُرعت تسبق إليها، (...)

قضايا الثورة والثورة المضادة 2019-10-27 15:22:50 ياسر عرمان 27 اكتوبر 2019 🔴 سكان الكنابي وحقوق المواطنة والسلام الاجتماعي وجوبا 🔴 مسارات التفاوض والتمثيل الحقيقي لأصحاب القضايا 🔴 العلمانية وتقرير المصير والسلام ورؤية السودان الجديد 🔴 المسيحيون ومفاوضات السلام 🔴 (...)

حل قضية الديون العالقة تختبر جدية المجتمع الدولي 2019-10-26 18:19:45 ما يحتاجه السودان مشروع "مارشال"، لا مجرد "صندوق مانحين" بقلم: خالد التيجاني النور (1) على الرغم من الترحيب الذي أظهره المجتمع الدولي بالثورة السودانية الثالثة، والإعجاب الكبير الذي أبداه للدور المحوري الذي لعبه الشباب (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.