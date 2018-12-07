جهود لإنقاذ معدنين عالقين في إنهيار منجم بشمال السودان

الخرطوم 7 ديسمبر 2018 ـ تتوقف حياة 10 من المعدنين التقليديين على جهود الإنقاذ بعد أن علقوا داخل منجم إنهار عليهم بمنطقة "قبقبة" في ولاية نهر النيل شمالي السودان.

التنقيب عن الذهب بات حرفة لكثير من السودانيين

ووفقا لبيان صادر عن الشركة السودانية للموارد المعدنية، الجمعة، فإن الحادث أسفر عن مصرع 3 معدنين وإصابة 3 آخرين في إنهيار المنجم على 16 معدنا مساء الخميس.

وأكد البيان 10 معدنين ما زالوا عالقين داخل المنجم "حتى كتابة هذا البيان" وهم على قيد الحياة ويتم التواصل معهم بواسطة فرق الإنقاذ التي تعمل على انتشالهم.

وأفادت الشركة السودانية للموارد المعدنية أنه تم التعرف على اسماء المتوفين، وجرى اسعاف المصابين وهم بحالة جيدة.

وينتشر التعدين الأهلي في غالب ولايات السودان وسط غياب لافت لاتباع إجراءات السلامة.