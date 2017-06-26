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جوبا : إجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة مع الخرطوم لم يتحدد

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جوبا 26 يونيو 2017- قالت حكومة جنوب السودان الاثنين،إن موعد إجتماع الآلية السياسية الأمنية المشتركة، مع السودان لم يتم تحديد موعده.

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دينق الور

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في جنوب السودان ماوين ماكول اريك لـ( سودان تربيون) انه من المقرر ان يعقد الاجتماع هذا الاسبوع ،لكن الطرفان لم يحسما موعد الإنعقاد

واضاف "نعم، من المفترض ان يعقد اجتماع الآلية الأمنية السياسية المشتركة ولكن لم يتم تحديد موعد محدد ولكنه سيعقد قريبا وربما هذا الاسبوع".

وقال ماوين ان غياب وزير خارجية جنوب السودان دينق الور الذى يقوم حاليا بزيارة خاصة للولايات المتحدة سيؤخر الإجتماع.

واضاف " هذا التأخير ليس مرتبطا بغياب الوزير. انه فى طريق عودته الى البلاد ".

وسافر الوزير الور إلى الولايات المتحدة لزيارة عائلية.

وأبلغ مقربون من وزير الخارجية (سودان تربيون) إنه غادر إلى الولايات المتحدة لحضور تخرج ابنه الذي أنهى الدراسةفي واحدة من مؤسسات التعليم العالي الأميركية.

وكان سفير جنوب السودان لدى الخرطوم ميان دوت قال في تصريح صحفي سابق إن الإجتماعات المشتركة بين البلدين ستلتئم هذا الإسبوع.

ووقع السودان وجنوب السودان في العام 2012 على مصفوفة شاملة لتنفيذ اتفاقيات التعاون التسعة بين البلدين تشمل الاتفاقية الأمنية واتفاقية النفط والتجارة وترسيم الحدود والمصارف والحريات الأربع.

وتتبادل الدولتين الجارتين باستمرار الاتهامات بدعم العناصر المعارضة لنظامي البلدين.



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