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جوبا : اتفاق السلام لن يتأثر بعزل الرئيس السوداني

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الخرطوم 14 أبريل 2019- قالت دولة جنوب السودان، الأحد، إن الإطاحة بالرئيس عمر البشير الضامن الرئيسي لاتفاقية السلام الموقعة بين الأطراف بأديس أبابا في سبتمبر الماضي، لن تؤثر على الاتفاق، وأكدت أنه سيصمد لأنه ملك لشعب جنوب السودان، ولن يتأثر بالتحولات الجارية في السودان.

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سلفا يستقبل البشير بجوبا للاحتفال باتفاقية السلام ـ 31 أكتوبر 2018

وقال المدير التنفيذي المكلف لدى مكتب رئيس جنوب السودان رزق دومنيك "لا تراودنا أي مخاوف مما يحدث في السودان من احتجاجات شعبية وعزل الرئيس البشير".

وأشار دومينيك بحسب "الأناضول"، إلى أن رئيس بلاده سلفا كير ميارديت "مهتم بما يجري في السودان ويتابع عن كثب تلك الأحداث"، دون أن يفصح عن موقف الأخير الرسمي من عزل البشير.

وشدد على أن حكومة جوبا ماضية قدماً في تطبيق اتفاقية خريطة السلام مع الخرطوم، وذلك وفقاً للخريطة المتفق عليها من قبل الأطراف الموقعة عليها.

ولفت إلى أن الحكومة الانتقالية في بلاده ستتشكل في مواعيدها في مايو المقبل، معترفاً بالتحديات التي تواجه السلام في بلاده.



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