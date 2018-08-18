جوبا: اختبارات ضخ النفط في جنوب السودان ستجرى قريباً

جوبا 18 أغسطس 2018- أعلنت حكومة جنوب السودان الجمعة أن عمال النفط يضعون اللمسات الأخيرة على أعمال الصيانة لآبار النفط ويخططون لإجراء اختبارات لضخ النفط بحلول نهاية الشهر.

عمال النفط قرب بئر النفط الأولى لإسئناف الإنتاج في حقل سارجاث في ولاية الوحدة بتاريخ 6 أبريل 2013( أ ف ب)

وفي يوليو الماضي أعلن وزير النفط الجنوب سوداني حزقيال لول جاتكوث عن استئناف إنتاج النفط من آبار الوحدة في 2 سبتمبر، وتعهد أنه بحلول نهاية العام سيكون إنتاج جميع الآبار المتبقية في سعتها القصوى.

وفي مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قالت نائبة وزير الإعلام ليلي ألبينو أكول إن الحكومة اطلعت على التقدم المحرز في الأعمال في منطقة الوحدة قبل استئناف إنتاج النفط في غضون أسبوعين، مضيفة " عملية اختبار الإنتاج ستبدأ في 26 أغسطس، نفطنا الخام سيتم اختباره مما يعني أنه سيتم ضخه عبر خطوط الأنابيب".

ومن المتوقع أن يجري المهندسون اختبارات الحقن لتحديد المعدل والضغط الذي يمكن ضخ النفط بناءً على كمية الإنتاج التي يمكن لبئر ضخها.

كما أعلن نائب المتحدث باسم الحكومة أن وزير النفط في حكومة جوبا ونظيره السوداني سيسافران إلى حقل توما النفطي لحضور الاختبارات، مضيفًا أنه سيتم ضخ النفط إلى بورتسودان عبر هجليج.

وفي 27 يونيو وقعت الأحزاب في جنوب السودان على اتفاقية الخرطوم، حيث التزمت بوقف دائم لإطلاق النار وتعهدت كذلك بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق حول القضايا العالقة بشأن الحكم.

وينص الإعلان على أن تستأنف الحكومتان فوراً التعاون مع الحكومة السودانية إعادة تأهيل المنشآت النفطية المتضررة في منطقة الوحدة