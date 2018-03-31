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جوبا: الانتخابات ستجرى حتى لو تعذر الاتفاق مع المعارضة

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جوبا 31 مارس 2018- القى مستشار رئاسي في حكومة جوبا باللائمة على المجموعات المسلحة بسبب الفشل في التوصل الي سلام خلال العملية السياسية التي تتوسط فيها الايقاد لتسوية الازمة التي تنزلق فيها الدولة الوليدة منذ أكثر من أربع سنوات.

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سلفا يدلي بصوته في انتخابات 2010

وقال المستشار الرئاسي تور دينق ما وين في تصريحات لـ (سودان تربيون) السبت "ان المجموعات المتمردة متعنتة بسبب العقوبات الأميركية والان نعرف انهم لن ينخرطوا بحسن نية في محادثات الجولة القادمة لأنهم يعتقدون ان تفويض الحكومة الانتقالية الحالية سينتهي في أغسطس ".

وتوقع المسؤول الحكومي ان ترفض المعارضة توقيع اتفاق سلام حتى اغسطس ثم يتذرعون بان الحكومة غير شرعية ويطالبون دول الاقليم والمجتمع الدولي باعتبار الحكومة غير شرعية.

وزاد " هذا لن يحدث وإذا فشلت الجهود الحالية بما في ذلك منتدى تنشيط السلام رفيع المستوي في التوصل الي ترتيبات جديدة فإن الحكومة ستقوم بإجراء انتخابات ".

وقال نائب الرئيس الاول تعبان دينق قاي الاربعاء ان الفجوة بين الحكومة والمعارضة بشأن الترتيبات الامنية وتقاسم السلطة كبيرة جدا.

ويتوقع ان تتلقي أطراف منتدى التنشيط ابريل لمناقشة عدد من المقترحات التي ستقوم بتسليمها الوساطة استنادا الي مواقف الطرفين خلال المحادثات التي جرت فبراير الماضي.

واكد المستشار الرئاسي التزام حكومته بإنهاء الحرب، وان اي عقوبات اميركية ستفاقم الوضع إذا تم تطبيقها.

ويتهم المسؤولون في حكومة جوبا واشنطن بدعم المجموعات المتمردة.



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