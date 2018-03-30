جوبا: الفترة الانتقالية للحكومة تنتهي في أغسطس وليس أبريل

الخرطوم 30 مارس 2018 ـ قالت حكومة جنوب السودان، إن الفترة الانتقالية للحكومة، ستنتهي في أغسطس 2018، وليس أبريل المقبل، وفقا لاتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في 2015.

وزير الإعلام مايكل ماكوي

وقال وزير الإعلام، المتحدث باسم الحكومة مايكل ماكوي: "سينتهي عمر الحكومة الانتقالية في أغسطس المقبل، وليس أبريل، كما يعتقد البعض، وهذا مرتبط بعدم إجراء الانتخابات أو التوصل لتسوية مع جماعات المعارضة، في الجولة المقبلة لمباحثات منتدى تنشيط اتفاق السلام، برعاية الهيئة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا (إيقاد)".

ورفض ماكوي، في حديث لوكالة الأناضول، الكشف عن الخيارات التي ستلجأ لها حكومته حال انقضاء عمرها دون التوصل لاتفاق مع المعارضة.

وتنص اتفاقية السلام الموقعة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في أغسطس 2015، على إجراء انتخابات عامة قبل 60 يوما من نهاية الفترة الانتقالية المقدرة بـ 36 شهرا.

وتصر المعارضة أن الحكومة الانتقالية ستفقد شرعيتها في أبريل المقبل، مستبعدة امكانية إجراء انتخابات عامة خلال الشهرين المقبلين بسبب أوضاع الحرب التي تشهدها البلاد منذ ديسمبر 2013.