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جوبا تأسف لتصريحات برلماني كيني يصف حكومة سلفاكير بـ (غير الشرعية)

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جوبا 26 ديسمبر 2016 - أعربت حكومة جنوب السودان عن أسفها إزاء تصريحات عضو البرلمان الكيني التي وصف فيها حكومة سلفاكير بـ "غير الشرعية".

وقال المستشار الرئاسي للشؤون اللامركزية بحكومة جوبا تور دينق ماوين "هذا ليس صحيحا، إن الذين يصفون حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بأنها غير شرعية عليهم مراجعة أنفسهم، هذه الحكومة شُكّلت بموجب اتفاق السلام الذي كان رئيس جمهورية كينيا مقررا في عملية التفاوض".

وأضاف ماوين في تصريحات لـ(سودان تربيون) الأحد أن الحكومة الحالية شكلها أعضاء البرلمان الذين انتخبهم شعب جنوب السودان.

وتأتي تصريحات المستشار الرئاسي رداً على النائب البرلماني الكيني انيانغ نيونغ الذي وصف حكومة جوبا بـ"غير الشرعية"، مطالباً في الوقت نفسه الأمم المتحدة بوضع البلاد تحت الوصاية لاستعادة السلام في الدولة المضطربة.

وقال نيونغ في عمود نُشر بصحيفة ذا ستار الكينية السبت " إن المواطنين يقتلون دون أسباب وتُدمر المنازل في كل مكان وتُغتصب النساء من قبل الجنود ويلوح الجوع في كل قرية، وكل هذا يحدث بينما هنالك حكومة في جوبا تدّعي أنها مسؤولة وتحكم البلاد بصورة شرعية ، هذا شئ أبعد مايكون عن الحقيقة."

وانتقد العضو البرلماني موقف الدول التي وافقت على الوضع القائم الجديد بدلا من دعم اتفاق تقاسم السلطة الأصلي، متوقعاً أن الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس سلفاكير "من المرجح أن لا يقدم أي شيء جديد".

وأعلن سلفا كير قبل أسبوعين عن إجراء حوار شامل تقوده شخصيات مقبولة وتنال ثقة جميع الأطراف المتحاربة في البلاد.

من جانبه رفض زعيم حركة التمرد في جنوب السودان رياك مشار الدعوة لاجراء الحوار، واصفاً الخطوة بأنها "مزيفة".

وانزلق جنوب السودان في أعمال العنف في ديسمبر 2013 عندما اشتبكت القوات الموالية للرئيس سلفا كير مع القوات التابعة لنائب السابق رياك مشار في العاصمة جوبا مما خلف مئات القتلى وتشريد الآلاف.



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