 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 8 نيسان (أبريل) 2017

جوبا تؤجل تدشين الحوار الوطني بسبب نقص التمويل

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 8 أبريل 2017- قال مسؤولون رفيعو المستوى في حكومة جنوب السودان إن الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس سلفاكير قد يتم تأجيله بسبب عدم تأمين الأموال الكافية لتسهيل أنشطة السكرتارية حتى الآن.

JPEG - 23.7 كيلوبايت
رئيس جنوب السودان سلفا كير في صورة تعود الى نوفمبر 2015 (رويترز)

وكان من المفترض أن يبدأ الحوار في مارس الفائت.

وقال وزير في برلمان حكومة الوحدة الوطنية في تصريحات لسودان تربيون الجمعة أنه غير متأكد ما اذا كان الحوار سيبدأ بسبب أن الشركاء الإقليميين الذين أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم الآن أصبحوا مترددين.

وأضاف الوزير الذي طلب عدم الكشف عن هويته " السبب الأساسي أنه ليس هنالك أموال وأن الأموال المخصصة في الميزانية لتنفيذ السلام لم تقدم بعد ،ووزير المالية غير قادر على توفير أموال لأنه لا توجد أموال .. وانت تعلم أن الموظفين في الخدمة المدنية وكذلك في الجيش لم يتلقوا مرتباتهم منذ شهرين وأن الأولية الآن لهؤلاء".

وأشار المسؤول الحكومي الى أن الحوار الوطني كان يفترض أن تدعمه الحكومة اليابانية لكنها الآن مترددة، منوها إلى أن هذا التأخير نتيجة مباشرة لتطور قضية قوات الحماية الاقليمية والمطالبة بأن يكون الحوار عملية شاملة .

وفي السياق ذاته قال المتحدث الرئاسي بحكومة جوبا اتيني ويك اتيني أنه لم يتم تأمين المال حتى الآن لتنظيم الحوار الوطني .

من جانبه قال جوزيف اوكيلو عضو لجنة تسيير الحوار الوطني أنه لم يتم استدعاؤهم لأداء القسم حتى بعد أعلنت أسماؤهم عبر مرسوم رئاسي . وأردف اوكيلو " لقد سمعنا من الرئيس أن ترتيبات الحوار الوطني قيد التنفيذ وتم إعلان أسمائنا لكن لم يتم استداعائنا لأداء القسم كأعضاء اللجنة "



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

العالم في 2025 : تقرير مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي : عالم متغير 2017-04-07 22:19:03 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com كنت قد أشرت لهذا التقرير في أحدى مقالاتي حين صدوره في العام 2013 ، وفي الأسبوع الماضي هاتفني أستاذي الدكتور عبد الرحيم بلال ليلفت نظري لقراءته ودار بيننا نقاش حول أهمية وجود "مستودعات (...)

ميّادة والمحامي 2017-04-02 14:30:03 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) قبل أيام كتب أيقونة المعارضة المدنية، صاحب لقب (خصم الحكومة الدائم)، الاستاذ نبيل أديب عبد الله المحامي مقالاً متميزا بعنوان (من ليس معنا ليس بالضرورة ضدنا). (...)

الحاج وراق.. العمالة والدروشة 2017-03-30 15:44:26 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لم أعرف هل اضحك ام أبكي ام اكتفي بالتأمل وأنا أقف على بعض ردود الافعال والمبادلات عبر الاسفير والصحافة الورقية بين الناشط السياسي الحبيب الاستاذ الحاج وراق وعدد من (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.