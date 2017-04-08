جوبا تؤجل تدشين الحوار الوطني بسبب نقص التمويل

جوبا 8 أبريل 2017- قال مسؤولون رفيعو المستوى في حكومة جنوب السودان إن الحوار الوطني الذي أعلنه الرئيس سلفاكير قد يتم تأجيله بسبب عدم تأمين الأموال الكافية لتسهيل أنشطة السكرتارية حتى الآن.

رئيس جنوب السودان سلفا كير في صورة تعود الى نوفمبر 2015 (رويترز)

وكان من المفترض أن يبدأ الحوار في مارس الفائت.

وقال وزير في برلمان حكومة الوحدة الوطنية في تصريحات لسودان تربيون الجمعة أنه غير متأكد ما اذا كان الحوار سيبدأ بسبب أن الشركاء الإقليميين الذين أبدوا استعدادهم لتقديم الدعم الآن أصبحوا مترددين.

وأضاف الوزير الذي طلب عدم الكشف عن هويته " السبب الأساسي أنه ليس هنالك أموال وأن الأموال المخصصة في الميزانية لتنفيذ السلام لم تقدم بعد ،ووزير المالية غير قادر على توفير أموال لأنه لا توجد أموال .. وانت تعلم أن الموظفين في الخدمة المدنية وكذلك في الجيش لم يتلقوا مرتباتهم منذ شهرين وأن الأولية الآن لهؤلاء".

وأشار المسؤول الحكومي الى أن الحوار الوطني كان يفترض أن تدعمه الحكومة اليابانية لكنها الآن مترددة، منوها إلى أن هذا التأخير نتيجة مباشرة لتطور قضية قوات الحماية الاقليمية والمطالبة بأن يكون الحوار عملية شاملة .

وفي السياق ذاته قال المتحدث الرئاسي بحكومة جوبا اتيني ويك اتيني أنه لم يتم تأمين المال حتى الآن لتنظيم الحوار الوطني .

من جانبه قال جوزيف اوكيلو عضو لجنة تسيير الحوار الوطني أنه لم يتم استدعاؤهم لأداء القسم حتى بعد أعلنت أسماؤهم عبر مرسوم رئاسي . وأردف اوكيلو " لقد سمعنا من الرئيس أن ترتيبات الحوار الوطني قيد التنفيذ وتم إعلان أسمائنا لكن لم يتم استداعائنا لأداء القسم كأعضاء اللجنة "