جوبا تؤكد أن الحوار الوطني سيضم المعارضة المسلحة

جوبا 31 مايو 2017 ـ أعلنت اللجنة التوجيهية للحوار الوطني في جنوب السودان أنه سيتم استشارة جميع الأطراف المعنية بما فيها المعارضة المسلحة من أجل إنجاح العملية في جميع أنحاء الدولة الوليدة.

رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت لدى مخاطبته البرلمان يوم الخميسمان

وقال المنسق في سكرتارية اللجنة التوجيهية إبراهام أوليتش إن خطوات البدء ستستغرق أكثر من شهر.

وأضاف أوليتش في تصريحات للصحفيين في العاصمة جوبا الثلاثاء "في الأسابيع الخمسة المقبلة ستجري اللجنة التوجيهية للحوار الوطني نقاشات مع عدد من أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمع المدني ووسائل الإعلام والنساء والشباب والأحزاب السياسية والجماعات المسلحة لطلب الأفكار ومعرفة عما يرغب فيه المواطنون لتحقيقه في عملية الحوار".

ويبدو أن اللجنة في اجتماع استغرق يومين عقدته هذا الأسبوع حافظت على نهجها الشامل إزاء الحوار الوطني.

وأطلق رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت رسميا مبادرة الحوار الوطني التي طال انتظارها في العاصمة جوبا يوم الإثنين الماضي.

وتهدف العملية إلى جمع شعب جنوب السودان لإعادة تحديد أساس وحدته من حيث صلته بالوطن وإعادة تعريف المواطنة والانتماء وإعادة هيكلة الدولة من أجل الإدماج الوطني.

ومنذ منتصف ديسمبر 2013 تنزلق الدولة الوليدة في حرب أهلية شرسة بين القوات الحكومية وقوات حركة التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار والتي أودت بحياة عشرات الآلاف ونزوح أكثر من مليوني شخص.