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جوبا تتوقع استئناف انتاج النفط بحقول الوحدة خلال شهرين

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الخرطوم 5 يناير 2017-توقع وزيرالنفط بجنوب السودان استئناف العمل بحقول ولاية الوحدة النفطية خلال شهرين بعد توقف بسبب الحرب.

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وزير النفط والغاز السوداني محمد زايد ووزير النفط بجنوب السودان ايزاك لول غاتكوث بالخرطوم ـ 18 ديسمبر 2016

وقال ايزاكيل لول قاتكيوز فى رسالة الى نظيره السوداني محمد عوض زايد،اليوم الخميس، "إن الابار ستعود للخدمة في غضون شهرين حال توفر قطع الغيارالمطلوبة في الفترة الزمنية المحددة ".

وأعلن السودان وجنوب السودان، نهاية ديسمبر الاتفاق على تمديد العمل باتفاقية الترتيبات المالية الانتقالية لمدة 3 سنوات قادمة، ومراجعة بعض البنود لتمكين لدولة الجنوب من السداد، ووقع الجانبان على مذكرة تفاهم للتعاون الفني في مربعي "1 و4" المشتركان بجانب التدريب والمعامل.

وأكد وزيرالنفط بجنوب السودان ايزاكيل لول قاتكيوز في رسالته بحسب تعميم وزارة النفط السودانية، استتباب الامن بحقول الوحدة بنسبة 100% لإستئناف إنتاج النفط، مشيراً إلى انه قام بزيارة ميدانية للحقول متفقداً الابار التي توقفت في الفترة الماضية والجهود التي تجري لاعادتها للخدمة على خلفية الاتفاق الذي تم بين حكومة السودان وجمهورية جنوب السودان في الفترة الماضية لتقديم الدعم الفني لاعادة الحقول لدائرة الخدمة.



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