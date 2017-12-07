جوبا تحث قادة المنطقة على توحيد المعارضة لإنهاء الحرب

جوبا 7 ديسمبر 2017- حثت حكومة جنوب السودان الاربعاء القادة الاقليميين المشاركين في منتدى التنشيط على ضمان توحيد جميع المعارضة المسلحة وغير المسلحة لإنهاء الصراع المستمر منذ اربع سنوات.

وزير شئون مجلس الوزراء مارتن ايليا لومورو

وقال وزير شئون مجلس الوزراء مارتن ايليا لومورو ان الحكومة الائتلافية مستعدة للمشاركة في منتدى التنشيط، مشددا على ضرورة أن يسعى الزعماء الاقليميون على توحيد مختلف فصائل المعارضة حتى يكون هناك رؤى واضحة.

وأضاف المسؤول الحكومي في تصريحات الأربعاء "ان وجهة النظر المعلنة للحكومة هي ان منتدى التنشيط يجب ان ينسق وجهات نظر اصحاب المصلحة، إن موقف واضح وهو تعبير عن الالتزام بإنهاء الحرب، وفي هذا السياق أوضح مجلس الوزراء خلال المشاورات مع وزراء خارجية الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) أنه من المهم أن يوحدوا المعارضة حتى يكون لديهم أيضا آراء واضحة، واذا كانت وجهات النظر واضحة فسيكون من الممكن الحديث وتقريب المواقف وسيكون من السهل المواءمة، وستكون هذه هي الطريقة الوحيدة لإنهاء الحرب ".

ووفقا للوزير فإن الإيقاد أعادة جدولة منتدى التنشيط رفيع المستوى إلى 15 ديسمبر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفى يونيو قررت قمة رؤساء دول وحكومات الايقاد عقد اجتماع للموقعين على اتفاق سلام جنوب السودان لبحث سبل تنشيط عملية السلام.

وحذرت حكومة جوبا في وقت سابق من ان يتحول منتدى التنشيط الى منصة لإعادة التفاوض بشأن اتفاق السلام الذي توسطت فيه الإيقاد 2015

وفر أكثر من مليون شخص من جنوب السودان منذ اندلاع النزاع في ديسمبر 2013 عندما أقال الرئيس كير نائبه حينها مشار.

وقتل عشرات الآلاف من المواطنين وشرد ما يقرب من مليوني شخص في أسوأ أعمال عنف في الدولة الوليدة منذ انفصالها عن السودان 2011.