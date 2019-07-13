جوبا تحقق في مقتل تسعة من مواطنيها بغارة جوية في ليبيا

جوبا 13 يوليو 2019- كشفت وزارة الشؤون الخارجية في جنوب السودان عن شروعها في تحقق من تقارير تفيد بمقتل تسعة من المواطنين في ليبيا خلال غارة جوية على مركز اعتقال الأسبوع الماضي بالعاصمة.
- المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان موين ماكول
وقال المتحدث باسم الخارجية ماوين ماكو في تصريحات لوكالة (شينخوا) إن سفارته في مصر تنخرط مع السلطات الليبية لإثبات الحقائق بعد ورود أنباء عن مقتل ما لا يقل عن تسعة من جنوب السودان خلال الغارة الجوية التي طالت مركز احتجاز تاجورا في طرابلس.
وأضاف "تلقينا تقارير تفيد بأن مواطنين من جنوب السودان كانوا من بين الأشخاص الذين قتلوا في ليبيا. نريد أن نعرف بالضبط عدد المهاجرين الذين كانوا هناك وعدد القتلى".
ووفقًا للأمم المتحدة، كان يتواجد بمركز الاحتجاز في طرابلس حوالي 600 مهاجر في وقت وقوع الهجوم، مشيرةً إلى إن 53 مهاجرا على الأقل ماتوا وأصيب 130 في الغارات الجوية.
وتنزلق الدولة الواقعة بشمال إفريقيا في أعمال عنف وتقسيم منذ وقت طويل بعد الإطاحة بالرئيس السابق معمر القذافي وقتله في العام 2011.
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