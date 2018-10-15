جوبا تحدد 30 أكتوبر موعدا لاحتفال حاشد باتفاق السلام

جوبا 15 أكتوبر 2018- قالت نائبة وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، إن الحكومة ستقيم احتفالا كبيرا بالعاصمة جوبا، في 30 أكتوبر الجاري بمناسبة توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة.

سلفا وكير وقعا اتفاقية سلام تواجه تحديات كبيرة

وفي سبتمبر الماضي، وقعت أطراف النزاع في جنوب السودان، اتفاقية سلام، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وقالت ألبينو أكول، للأناضول، "أعلن الرئيس سلفا كير ميارديت، عن تكوين لجنة وزارية تحت إشراف وزير المالية سلفاتوري قرنق مبيور، لوضع الميزانية والترتيبات الخاصة للاحتفال بتوقيع اتفاقية السلام".

وأشارت إلى أن الرئيس سلفاكير، وجه دعوات لقادة الإقليم ورؤساء الدول للمشاركة في الاحتفال.

وأضافت نائبة وزير الإعلام: نتوقع حضور كل من رؤساء؛ أوغندا يوري موسفيني، وكينيا أوهورو كينياتا، ورواندا بول كيغامي، للمشاركة في الاحتفال، بجانب الرئيس السوداني عمر البشير.

ويتوقع أيضا مشاركة زعيم المعارضة المسلحة ريك مشار، وبقية ممثلي جماعات المعارضة الموقعة على اتفاق السلام في تلك الاحتفالات، بحسب ألبينو أكول.

وفي 5 سبتمبر المنصرم، وقّع فرقاء جنوب السودان، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اتفاق نهائي للسلام، بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية بشرق إفريقيا "إيقاد".