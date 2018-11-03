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جوبا تخلي سبيل المتحدث باسم رياك مشار

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جوبا 3 نوفمبر 2018- أفرجت حكومة جنوب السودان فعليا عن المتحدث باسم زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، جيمس جاتديت، ومستشاره الكولونيل الجنوب أفريقي المتقاعد وليام إندلي في إطار تعزيز اتفاق السلام لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.

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جيمس جاديت بعد الافراج عنه ..صورة لـ(رويترز)

ونقلت وكالة «رويترز» تصريحات لوزير الداخلية بجنوب السودان مايكل شيانجيك، الجمعة قال فيها، «نحن هنا لتنفيذ تعليمات الرئيس، وإطلاق سراحهما يأتي في إطار عملية السلام، كلاهما حر».

وفي فبراير الماضي صدر حكم بالإعدام ضد المتحدث باسم زعيم المعارضة بعد اتهامه بمحاولة إسقاط النظام، بينما صدر الحكم بإعدام مستشاره في نفس الشهر بتهمتي الخيانة والتحريض ضد الحكومة.

وتم إطلاق سراح الرجلين، حيث سيغادر إن جاديت إلى العاصمة السودانية الخرطوم، بينما غادر إندلي عائدا إلى جنوب أفريقيا.

وقال المتحدث باسم زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، عقب الإفراج عنه «أتمنى أن أرى السلام يتحقق في جنوب السودان»، فيما قال مستشار مشار «أنا سعيد جداً اليوم بشأن اتفاق السلام الموقع لجمهورية جنوب السودان»، حسب ما نقلت عنهما «وكالة رويترز».

يذكر أن رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، أصدر قراراً بالإفراج عنهما تعزيزاً لاتفاق السلام الموقع في سبتمبر الماضي.



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