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جوبا ترتب لاستئناف ضخ البترول من حقل نفطي بطاقة 60 ألف برميل يوميا

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الخرطوم 17 أكتوبر 2019- قال مسؤول رفيع في وزارة النفط بدولة جنوب السودان إن العمل سيستأنف قريبا بمربع (5A) بطاقة انتاج تصل الى 60 الف برميل يوميا.

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أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان الى ميناء بورتسودان (رويترز)

وأوضح المدير العام للتدريب والتخطيط والبحث بوزارة النفط، أركانجلو اوكوانغ اوجوك في بيان صحفي إن المفاوضات تجري حاليا مع السودان بشأن اتفاقيات الأنابيب لتصدير النفط الخام من هذا الحقل.

وتابع " لا يمتلك جنوب السودان حاليا أنابيبه الخاصة واستئناف الإنتاج متوقف على ذلك".

ويتوجه وزير النفط السوداني عادل علي ابراهيم الى جنوب السودان في محاولة لتوطيد العلاقات بين البلدين والمشاركة في مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة ٢٠١٩ والذي سيعقد في فندق كراون في العاصمة جوبا في ٢٩ أكتوبر الجاري.

ويلتقي الوزير بنظيره بجنوب السودان أوو دانيال شوانق، لمناقشة استئناف العمل في مربع (5A)، والممرات اللوجستية بين البلدين بجانب الأنابيب المشتركة ووحدات المعالجة.

كما سيعلن الوزير شوانق عن تراخيص النفط والغاز لعام ٢٠٢٠ والتواريخ، المتطلبات وغيرها من التفاصيل المتعلقة بالمناقصة.

ويسعى جنوب السودان للعمل على استرجاع موقعه كأحد المنتجين الرئيسيين للنفط في القارة الأفريقية من خلال التركيز على زيادة الإنتاج النفطي. وإيجاد بيئة استثمارية مناسبة من خلال نقاشات رفيعة المستوى مع ريادي الطاقة والوزارات والشركات ضمن فعاليات مؤتمر جنوب السودان للنفط والطاقة والذي ينظمه مؤتمر افريقيا للنفط والطاقة AOP.

ويستعد المؤتمر لبحث التحديات ووسائل تمويل المشاريع، وجذب استثمارات جديدة والاستثمار في المنشآت. اضافة إلى شؤون تطوير المجتمع، شؤون البيئة وتقنيات حقول النفط.



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