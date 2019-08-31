جوبا ترحل 4 بريطانيين و16 كيني بسبب استغلال عمال محليين

جوبا 30 أغسطس 2019- أمرت السلطات في جنوب السودان بترحيل 16 كينيا و 4 بريطانيين يعملون لحساب شركة أمنية خاصة.

قوات من الشرطة في جوبا

وقال مجلس مدينة جوبا الخميس ان خطوة الترحيل جاءت بعد فشل شركة "انسايت سكيورتي" في حل نزاع بشأن رواتب ومتأخرات الموظفين العاملين في الشركة.

وقال نائب عمدة المجلس ثيك ميارديت "تم منح 4 مواطنين بريطانيين و16 مواطنا كينيا 72 ساعة لسداد جميع المستحقات التي يدينون بها للحكومة ودفع كذلك مستحقات المعاش للعاملين ثم مغادرة البلاد ".

كما أغلقت السلطات الشركة، لافتة الي انها تستغل الموظفين المحليين ولا تدفع رواتبهم.

ووفقا للمسؤول الحكومي فإن الشركة ابرمت عقود عمل يمنح بموجبه الحارس راتباً شهريًا قدره 179 دولارًا بينما يحصل الآخرون على ما يتراوح بين 200 و400 دولار.

وأضاف "الشركة دفعت للحرس بعملة جنيه جنوب السودان ويتراوح الراتب بين 15000 إلى 30000 جنيه، أقل بكثير مما ينص عليه العقد".

وفي الوقت نفسه، نفت الشركة ارتكاب أي مخالفات، وأكدت إنها تصرفت بموجب قوانين البلاد أثناء قيامها بواجباتها.