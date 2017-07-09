جوبا ترفض إعادة التفاوض على اتفاق السلام الموقع مع مشار

جوبا 9 يوليو 2017 ـ رفضت حكومة جنوب السودان مقترحات لإعادة التفاوض بشأن اتفاق السلام الموقع 2015 بينها وحركة التمرد بقيادة نائب الرئيس السابق رياك مشار، لكنها أعربت في الوقت نفسه عن استعدادها للتنفيذ السريع للبنود العالقة وفقا لمصفوفة التنفيذ.

النائب الأول المكلف لرئيس جنوب السودان رياك مشار .. صورة من (رويترز)

وقال نائب وزير الاعلام بحكومة جوبا أكول بول كورديت في تصريحات الجمعة، إن حكومته غير مستعدة لفتح ابواب أي مفاوضات، وأضاف "حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية تؤكد مجددا التزامها بمواصلة تنفيذ اتفاق السلام، إلا أنها غير مستعدة لاعادة التفاوض حول اتفاق السلام.. لسنا على استعداد لاعادة فتح اتفاق سلام تم تنفيذه، وإذا كانت هناك بنود لم يتم تنفيذها فإننا مستعدون للاسراع بتنفيذها".

ولفت المسؤول الحكومي إلى أن النائب الأول للرئيس تعبان دينق اطلع مجلس الوزراء على ما جرى في الدورة العادية الـ 29 للاتحاد الأفريقي التي عقدت في أديس أبابا خلال الفترة من 3 إلى 4 من يوليو.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي أعرب عن قلقه إزاء الوضع الأمني والإنساني الناجم عن انتشار الجماعات المسلحة الصغيرة في البلاد لكنه أشاد ببدء الحوار الوطني واعلان وقف اطلاق النار من جانب الرئيس سلفا كير.

وفي الشهر الماضي دعا الزعماء الاقليميون في اجتماع قمة عقد بإثيوبيا الى تنشيط اتفاق السلام الموقع أغسطس 2015، مؤكدين انه الحل السياسي الوحيد للدولة الوليدة.

وترأس قمة (إيقاد) غير العادية رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين وحضره رئيسا السودان وأوغندا والنائب الأول لرئيس وزراء جنوب السودان ورئيس وزراء الصومال بالاضافة الى وزيري خارجية كينيا وجيبوتي.

وقال البيان الختامي الذي صدر بعد الاجتماع "إن الايقاد تدعو جميع الأطراف إلى اتخاذ خطوات عاجلة لوضع خطة محددة وجدول زمني للتعويض عن التأخير وإعادة تنشيط التنفيذ الكامل للاتفاق".

وقرر زعماء الكتلة الامنية والتجارية في شرق أفريقيا الدعوة العاجلة لعقد منتدى رفيع المستوى بمشاركة الأطراف في اتفاق السلام.

وذكر البيان ان المنتدى سيعيد وقف اطلاق النار بشكل دائم ويطبق اتفاق السلام بشكل كامل ويضع جدولا زمنيا منقحا للتنفيذ وصولا إلى انتخابات ديمقراطية في نهاية الفترة الانتقالية.

كما رحب القادة ببدء الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس سلفا كير ميارديت في مايو، مطالبين حكومة الوحدة بجعل العملية شاملة وشفافة، فضلا عن استكمال اتفاق السلام.