جوبا ترفض دعوات الامتناع عن المشاركة في اجتماعات (إيقاد)

جوبا 14 فبراير 2018- رفضت حكومة جنوب السودان طلبا من ائتلاف قوات المعارضة بالتخلي عن المشاركة في مؤتمرات القمة واجتماعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) التي تتوسط العملية الجارية لتحقيق السلام في البلاد.

رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت

وقال المستشار الرئاسي للشئون الأمنية في حكومة جوبا توت كيو جاتلواك لـ (لسودان تربيون) الثلاثاء، إن حكومته تشارك في قمة واجتماعات (ايقاد) باعتبارها دولة عضو وترفض مطالب المعارضة.

وأضاف "هذا الطلب انحراف عن مخاطبة المسائل الحقيقية ومرفوض.. ان الحكومة لن تقبل لأنها تشارك فى اجتماعات الإيقاد كدولة عضو ".

وجاءت تصريحات مساعد الرئيس ردا على بيان صادر عن ائتلاف المعارضة يدعو المجتمع الاقليمي والدولي الى عدم السماح للحكومة بالمشاركة في المناقشات والقمم حيث يتم مناقشة المسائل المتعلقة بالنزاع في جنوب السودان دون ممثلين عن المعارضة.

وتقول المعارضة ان مشاركة الحكومة تؤدي الى التأثير على القرارات التي تتخذها الكتلة الاقليمية حول الصراع وعملية السلام.

وقال بيان أصدرته المعارضة الثلاثاء "يجب على جنوب السودان كعضو في هيئة الإيقاد أن يبعد نفسه من الوساطة بشأن النزاع في جنوب السودان. لقد أظهرت حكومة جنوب السودان في عملية السلام عدم جدية وإرادة سياسية للتفاوض بحسن نية. ويتجلى هذا من خلال رفضها التوقيع على إعلان المبادئ الذي ناقشته ووقعت عليه جميع الأطراف الأخرى"

واكد بيان المعارضة إن الحكومة تواصل هجومها على مواقع المعارضة في جميع أنحاء البلاد وآخرها الهجوم في نياتوت في مدينة الناصر الاثنين.

كما طالب البيان بالتحقيق الفوري في جميع انتهاكات وقف إطلاق النار ومراجعة وضع اتفاق وقف الأعمال العدائية، بالإضافة إلى مطالبة الحكومة بالتوقيع على إعلان المبادئ كأساس للتفاوض وسحب قواتها من جميع المواقع التي استولت عليها من المعارضة.