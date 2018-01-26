جوبا تستدعي سفيرها لدى روسيا قبل استقالته

جوبا 26 يناير 2018 ـ قدم سفير جنوب السودان لدى روسيا تيلار دينق، الخميس، استقالته بعد أن طلبت منه وزارة خارجية جنوب السودان العودة إلى جوبا خلال 72 ساعة.

رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت

وفي بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) أعلن دينق، الذي كان صديقا مقربا للرئيس سلفا كير، استقالته من منصبه كسفير لموسكو من دون توضيح سبب اتخاذ مثل هذا القرار المفاجئ.

وقال دينق في خطاب استقالته: "أنا السفير تيلار دينق أقدم استقالتي من منصبي كرئيس للبعثة لدى الاتحاد الروسي في موسكو وسفير غير مقيم في باكو بأذربيجان وتركمانستان وجورجيا".

ولكن يبدو أن السفير تلقى الخميس استدعاءً الى جوبا بناءً على طلب من رئاسة جنوب السودان.

وقال خطاب أرسل إلى السفير دينق "وفقا لتوجيهات مكتب سعادة الرئيس نكتب إليكم لاستدعائكم إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في جوبا لإجراء مشاورات عاجلة. ونتوقع وصولكم الى جوبا في غضون 72 ساعة بعد استلام هذا الخطاب العاجل، لذا يرجى الاتصال لإجراء ترتيبات السفر الى وكيل الوزارة في أسرع وقت ممكن".

وبالاستقالة بعد تلقي هذه الرسالة يرفض السفير دينق بوضوح الرد على الاستدعاء.

وفي وقت سابق من هذا الشهر نفى السفير الذي يقيم علاقات جيدة مع رئيس أركان الجيش السابق الجنرال بول مالونق التقارير التي اتهمه بالمشاركة في اجتماع مع زعماء المعارضة في نيروبي للإطاحة بالرئيس كير.

من جانبه ينفي مالونق التمرد ضد كير أو أن لديه خطط للعمل ضده، إلا أنه اتهم بالتحريض على شن هجمات خارج جوبا قبل عدة أسابيع.