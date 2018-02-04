جوبا تستدعي سفيرها لدى واشنطن بسبب حظر تصدير الأسلحة

جوبا 4 فبراير 2018- استدعت حكومة جنوب السودان السبت سفيرها لدى واشنطن لإجراء مشاورات ردا على حظر تصدير الاسلحة الذى اعلنته الادارة الامريكية الجمعة.

السفير قرنق دينق

ووفقا للعرف الدبلوماسي فإن استدعاء السفير إلى بلاده يعتبر احتجاجا رسميا على قرار اصدره البلد المضيف.

واكد دبلوماسيون من جنوب السودان في جوبا لـ (سودان تربيون) انه تم استدعاء السفير قرنق دينق الى جوبا بعد الحظر الذي فرضته الإدارة الأميركية على مبيعات الاسلحة الى بلاده.

ورفض الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم التفاصيل بشأن هذا القرار بسبب أنه غير مخول إليهم التحدث الى وسائل الاعلام.

وقد لا يؤثر القرار في حد ذاته على حكومة جنوب السودان ولكنه سيسهم في عزل حكومة جوبا.

ودعت واشنطن ودول الترويكا والاتحاد الأوروبي والصين الى اتخاذ اجراءات مماثلة لإنهاء الصراع المستمر منذ اربعة اعوام في جنوب السودان.

كما ذكرت الايقاد والاتحاد الأفريقي انهما ينظران في طلب إلى مجلس الامن الدولي لمعاقبة من ينتهكون وقف الاعمال العدائية ويعوقون تسليم المساعدات الطارئة للمدنيين.