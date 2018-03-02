جوبا تستدعي قائد (يونميس) للاحتجاج على انتهاكات جنسية

جوبا 3 مارس 2018- استدعت وزارة خارجية جنوب السودان، قائد قوة بعثة الأمم المتحدة (يونميس) وأبلغته استيائها حيال ضلوع أفراد بالبعثة في جرائم جنسية.

قوات شرطية تتبع ليونميس في بانتيو 19 سبتمبر 2017

وأعلنت البعثة الأممية في جنوب السودان الأسبوع الماضي سحب وحدة شرطة غانية تعمل في معسكر للنازحين بواو للتحقيق في مزاعم استغلال جنسي.

وطالبت جوبا طبقا لبيان عن وزارة الخارجية بإجراء تحقيق مشترك مستقل وتقديم المتورطين إلى العدالة.

وقال البيان " استدعينا قائد القوات الأممية في البلاد ونقلنا له استياء الحكومة من ضلوع بعض منسوبي تلك القوات في جرائم جنسية مقابل المال في أحد معسكرات حماية المدنيين بمدينة واو".

وطالبت حكومة جنوب السودان البعثة الدولية بالالتزام بعدم تهريب منسوبيها خارج البلاد، قبل اكتمال التحقيقات، مع "تقديم من تثبت إدانته إلى العدالة".

واتهم البيان شرطة الأمم المتحدة "بخيانة الثقة" التي منحها لها شعب دولة جنوب السودان، من خلال قيامها باستغلال نساء وفتيات بريئات.