 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 29 آب (أغسطس) 2019

جوبا تستقبل رحلات جوية من كمبالا وتأمل في تعزيز النقل الإقليمي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 29 أغسطس 2019- رحبت هيئة الطيران المدني بجنوب السودان بأول رحلة تجارية للخطوط الجوية الأوغندية إلى البلاد ، مشيرةً إلى أن الخطوة ستعزز النقل الإقليمي في الدولة الوليدة.

JPEG - 13.9 كيلوبايت
طائرات أوغندية بمطار عنتبي ( سي ان ان)

وقال المدير العام لمطار جوبا، كور كوول أجيك إن شعب جنوب السودان سعيد باستئناف الخطوط الجوية الأوغندية، قائلاً إن الكثير من الناس كانوا يتوقون إلى ذلك.

وأضاف "عندما تم اطلاعنا أن الخطوط الجوية الأوغندية تسعى للحصول على تصريح للتحليق هنا، قبلنا مباشرةً ووافقنا ولم يستغرق منا ساعة حتى للموافقة ".

وأشاد المسؤول بأوغندا لاستضافتها الآلاف من مواطني جنوب السودان الذين نزحوا بسبب النزاع، والذي أودى بحياة عشرات الآلاف من منذ اندلاعه في ديسمبر 2013.

ومع ذلك، أكد أجيك لأوغندا أن بلاده ستفعل أي شيء في حدود إمكانياتها لمساعدة الخطوط الجوية الأوغندية التي تم افتتاحها حديثًا على النجاح.

وفي الوقت نفسه، حث الرئيس التنفيذي لهيئة الطيران المدني بجنوب السودان ماركيل ماثيانق أوغندا على خفض أسعار تذاكر الطيران، قائلا إن الناس يفضلون أن تكون الطائرة بأسعار معقولة.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

من أين نبدأ الإصلاح الاقتصادي؟ (1-5) 2019-08-28 14:48:19 صدقي كبلو مساعدات الدول الصديقة مسكن للألم وليس بديلا للجراحة كنت في اوراق علمية ومقالات صحفية لي قد تناولت مسألة الآزمة الاقتصادية مشيرا إلى أنها أزمة لاقتصاد الأزمة وأوضحت حينها أن ذلك ليس تلاعبا بالألفاظ وانما مقصود (...)

حمدوك ، أصداء الوصول 2019-08-25 19:53:13 بقلم : محمد عتيق مجرد وصول السيد عبد الله حمدوك رئيس حكومة الفترة الانتقالية إلى البلاد في الأسبوع الماضي انعش جو الارتياح والتفاؤل السائد أصلاً وسط مختلف القطاعات الشعبية ، تجده في سيل الكتابات التي فاضت في وسائل الإعلام (...)

النخبة السودانية او قصة طالب الكثرة 2019-08-21 17:24:32 بقلم : مصطفى بنياب يحتم علينا المنهج والتاريخ التساؤل و التأمل و النظر صوب المصالح الاقتصادية في ظل التغيير السياسي الحالي، او بشكل محدد النخبة السودانية و مصالحها الاقتصادية هذا قبل كل شئ وبعده يمكننا التشاؤم او التفاؤل (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.