جوبا تستهدي بتجربة (الحوار الوطني) السوداني لوقف الإقتتال

الخرطوم 26 يوليو 2017- أعلن مسؤول بدولة جنوب السودان، عزم بلاده نقل تجربة الحوار السوداني الى بلاده، والإستفادة منها فى وقف الإقتتال الدائر هناك.

سلفا كير ونائبه ريك مشار في جوبا يوم 26 أبريل 2016.. صورة من (رويترز)

وأنهت أحزاب وحركات مسلحة سودانية في الخرطوم، هذا العام، حواراً إستمر قرابة الـ 3 سنوات خرج بمجموعة توصيات فى مجالات الحكم والإقتصاد والعلاقات الخارجية والحريات والهوية وتم بموجبها إجراء تعديلات دستورية جوهرية قضت بتعيين نواب فى البرلمان بجانب تشكيل حكومة الوفاق الوطني، بينما قاطعته قوى رئيسية تحارب الحكومة، في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وأحزاب سياسية معارضة موسومة بأنها صاحبة شعبية كبيرة.

والتقى وزير ديوان الحكم الإتحادي السوداني فيصل حسن إبراهيم بالخرطوم الأربعاء رئيس لجنة الحوار الجنوبي الجنوبي قبريال لوال لوال مستشار رئيس حكومة جنوب السودان.

وأشاد لوال بتجربة الحوار الوطني في السودان،والذي كانت نتائجه تشكيل حكومة الوفاق الوطني.

وأكد نقل التجربة لبلاده من اجل الاستفادة منها في وقف الاقتتال والوصول الي سلام دائم واستقرار من خلال التوافق الوطني.

وكان الرئيس الجنوب سوداني سلفا كير ميارديت أطلق دعوة مشابهة ،حاثا معارضيه على الانخراط في حوار داخلي، لكن دعوته اصطدمت برفض الحركة المعارضة الرئيسية التي يتزعمها رياك مشار.

من جهته قدم وزير ديوان الحكم الإتحادي شرحا حول الحوار الوطني في السودان وعملية التوافق التي تمت بعد اعلان حكومة الوفاق الوطني ومدى الاستفادة وإمكانية نقل التجربة لجنوب السودان للمساهمة في تقريب وجهات النظر بين مكونات شعب دولة جنوب السودان.

وبدأ النزاع في جنوب السودان في ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه حينذاك بتدبير محاولة انقلاب على نظامه. ومنذ ذلك الحين، قتل عشرات الآلاف،كما أدى القتال إلى أسوأ ازمة لاجئين فى افريقيا، حيث فر اكثر من ثلاثة ملايين شخص من منازلهم.