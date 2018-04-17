جوبا تشن حملة على حلفاء قائد الجيش السابق

جوبا 17 أبريل 2018- ألقت السلطات في ولاية شمال بحر الغزال في جنوب السودان القبض على العشرات من حلفاء رئيس أركان جيش البلاد السابق الجنرال بول مالونق في أحدث خطوة لقمع أنشطته.

مالونق لدى عودته الى مطار جوبا السبت 13 مايو 2017 (سودان تربيون)

وقالت مصادر لـ (سودان تربيون) الأحد أن من بين المعتقلين رئيس البرلمان بالولاية دينق أيوم بالإضافة إلى خمسة مشرعين آخرين.

وقال قائد الحركة الوطنية في جنوب السودان، وهي حركة متمردة في ولاية شمال بحر الغزال، إن هؤلاء المعتقلين هم حلفاء مالونق الذين يعتقد أنهم جزء من تمرده.

وأعلن مالونق الإثنين عن تشكيل جبهة جنوب السودان المتحدة، وهي حزب جديد للمعارضة، يزعم أنه هو الوسيلة الوحيدة التي سيعمل من خلالها مع المواطنين "لإيقاف الأزمة" في البلاد.

وقال القائد السابق في بيان إن "حركتنا هي دعوة عادلة وعاجلة لمواطنينا ونضال من أجل وقف المذبحة التي حلت ببلدنا، وثانياً لتوجيهنا نحو الديمقراطية والتنمية وتحقيق مواطنة متساوية وعدالة وحرية".

وأتهم مالونق، الرئيس سلفا كير ببناء دولة يكون فيها الإفلات من العقاب هو النظام، وزاد "تسعى حركتنا لعكس هذا. يجب أن نبني أمتنا عبر مؤسسات قوية وليس عبر فقط مسؤولين ذوي نفوذ. إن المؤسسات القوية سينعم بها الجميع وتضمن ازدهار أمتنا، وهذا ما نتوق إليه في بلادنا".

وفي فبراير من هذا العام فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على مالونق وثلاثة مسؤولين من جنوب السودان متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان وعراقيل لعملية السلام في بلادهم.

وتدهورت العلاقات بين مالونق والرئيس كير بعد إقالة الرئيس السابق من منصبه كرئيس أركان الجيش في مايو 2017 ووضعه قيد الإقامة الجبرية بسبب خوفه من بدء تمرد. وتم إطلاق سراحه في نوفمبر بعد وساطة قادها مجلس أعيان الدينكا.