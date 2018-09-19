جوبا تصادق على اتفاق السلام والبشير يوفد مبعوثا لكمبالا وكيجالي

الخرطوم 19 سبتمبر 2018- صادقت حكومة جنوب السودان بإجماع الأعضاء ودون أي تعديلات أو اعتراضات، الأربعاء، على اتفاق السلام الموقع بينها وفصائل المعارضة مؤخرًا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بينما أوفد الرئيس السوداني عمر البشير مبعوثا الى أوغندا ورواندا لحشد مزيد من الدعم للاتفاق.

وزير الاعلام مايكل لويث يصافح لام أكول أثناء جلسات منتدى تنشيط اتفاق السلام بأديس في 19 ديسمبر 2017 (سودان تربيون)

وقال وزير الإعلام والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، مايكل مكوي لويث، في تصريحات للصحفيين عقب جلسة استثنائية، إن الحكومة صادقت على اتفاق السلام الموقع مع المعارضة الأسبوع الماضي كما هو، وأشادت بجهود الوفد الحكومي المفاوض.

ونوَّه لويث الى أن الاتفاق ملك لشعب جنوب السودان، لأنه يعبر عن الارادة الخالصة لأبنائه الذين تفاوضوا عليه بصورة جادة.

وأعلن لويث عن تلقيهم دعوة من الرئيس السوداني عمر البشير، للمشاركة في الاحتفال الذي سيقام بالخرطوم الجمعة المقبل بمناسبة التوقيع على اتفاقية السلام الذي جاء تتويجًا لجهود الوساطة السودانية التي رعت جولة المباحثات الأخيرة.

ووقع فرقاء جنوب السودان في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء الماضي، اتفاقًا نهائيًا للسلام بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومة للتنمية بشرق إفريقيا (إيقاد).

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد إن اتفاق السلام الذي وقع بين فرقاء دولة جنوب السودان دخل حيز التنفيذ منذ 12 سبتمبر الجاري.

وأوضح بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية أن الاتفاق يبدأ بتنفيذ الترتيبات الأمنية، وأن الأشراف على هذا الملف سيتم حسب الآليات التي تم التوافق عليها في الوثيقة التي وقعت بين الفرقاء وتم اعتمادها في قمة الإيقاد الأخيرة باديس ابابا.

من جهة أخرى أوفد الرئيس السوداني عمر البشير وزير خارجيته الأربعاء الى رئيسي أوغندا ورواندا، حيث يتوقع مشاركتهما في الاحتفال بسلام جنوب السودان المقام في القصر الرئاسي بالخرطوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في الخرطوم قريب الله خضر إن الوزير استهل جولته بالعاصمة الأوغندية كمبالا ناقلا رسالةً من البشير لنظيره يوري موسيفيني أطلعه خلالها على آخر التطورات بشأن عملية السلام في جمهورية جنوب السودان، واهمية التنسيق بين السودان وأوغندا لضمان استمرارية واستقرار السلام في هذا البلد.

وأوضح أن الوزير توجه بعدها الى كيجالي وسلم رسالةً للرئيس الرواندي بول كاجامي رئيس الاتحاد الافريقي، اطلعه خلالها على الجهود المبذولة لتنفيذ اتفاقية السلام في جنوب السودان، كذلك الجهود التي يضطلع بها السودان في إطار مبادرة الاتحاد الافريقي من أجل تحقيق السلام والاستقرار في جمهورية افريقيا الوسطى.