 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الخميس 26 نيسان (أبريل) 2018

جوبا تطالب (إيقاد) بطرد طالبي اللجوء من السياسيين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 26 أبريل 2018 – حثت حكومة جنوب السودان الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (إيقاد) على سن قانون يمنع خصومها السياسيين من الحصول على اللجوء في دول المنطقة.

JPEG - 18.5 كيلوبايت
مارتن ايليا

وفي حديثه خلال اجتماع مع مسؤولي الإيقاد في كمبالا الأربعاء، حذر وزير الشؤون الخارجية في جنوب السودان بالإنابة مارتن إيليا لومورو من أن سياسيي جنوب السودان الأغنياء الذين يقيمون حاليا في عواصم المنطقة يمكن أن يشنوا حرباً على حكومة جوبا.

وأضاف لومورو "بعض السياسيين لديهم ممتلكات واستثمارات ضخمة حصلوا عليها بشكل غير ملائم من جنوب السودان، وتُستخدم هذه الثروة غير المستحقة للتشجيع عن العنف والحرب ضد جنوب السودان".

وكان لومورو يتحدث أمام خبراء رفيعي المستوى يناقشون التصديق على بروتوكول إيقاد بشأن حرية الحركة للأشخاص في كمبالا.

وحث المسؤول الحكومي الدول الأعضاء في الإيقاد على طرد اللاجئين السياسيين، وأردف "هذا النوع من الأشخاص لا يمكن معاملتهم فقط كطالبي لجوء عاديين لأنه وفقا للآلية المؤسسة للإيقاد فإنه لا ينبغي لأي دولة عضو أن تأوي المتمردين أو تسمح باستخدام هذه العناصر السلبية لأراضيها ضد الدول الأعضاء".

ومن المتوقع أن توفر القرارات المتعلقة بأحكام البروتوكول موافقة سياسية لتسريع التفاوض بشأنها واعتمادها.

ووفقاً للإيقاد فإن البروتوكول المتعلق بحرية الحركة للأشخاص سيعزز التكامل الاقتصادي الإقليمي والتنمية، وبمجرد اعتماده سيساعد البروتوكول أيضًا على تنظيم الحجم الكبير للحركة غير الرسمية التي تجري في منطقة الإيقاد.

وحضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين، من بينهم وزراء الخارجية والداخلية والمشرعون وخبراء الهجرة من الكتلة الإقليمية. وكان من بين الحضور ممثلون عن وكالات الأمم المتحدة مثل المنظمة الدولية للهجرة ووكالة الأمم المتحدة للاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للعمل الدولية والاتحاد الأوروبي.

وفي الوقت الحالي يعيش أكثر من مليوني لاجئ من جنوب السودان الذي مزقته الحرب في دول مجاورة، حيث تستضيف أوغندا وحدها أكثر من مليون لاجئ.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

صوت المزارع (10 - 10) 2018-04-26 13:36:06 كتب : د. عبد اللطيف البوني (1 ) ظلت قضية تمثيل المزارعين ـ أي الجهاز الذي ينوب عنهم ويتفاوض باسمهم ـ مشكلة من أعقد المشاكل التي واجهت مسيرة المشروع، فمن ساعة قيام المشروع إلى أربعينات القرن الماضي ظل صوت المزراع غائبا، (...)

الأرض لمن؟ 2018-04-25 15:02:39 كتب : د. عبد اللطيف البوني (1 ) من أول وهلة قرر الإنجليز أن ملكية ومنفعة الأرض في مشروع الجزيرة يجب أن تكون للذين يقطنون الجزيرة، لذلك رفضوا دخول الشركات الأجنبية ورفضوا منح الرأسمالية الوطنية ممثلة في السيد علي والسيد (...)

في منهجية السلام الذي يؤدي إلى الحرب 2018-04-24 13:40:27 كتبت: سلمى التجاني بعد اجتماع برلين في 16-17 من أبريل الجاري، والذي مُنِيَ بالفشل، بدا واضحاً أن السقف الذي تتوافق عليه الحكومة والمجتمع الدولي هو وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقع في الرابع عشر من يوليو 2011، الحكومة (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

منظومة قوانين النظام العام.. ادوات للقمع والهيمنة الشمولية 2017-12-28 17:49:16 المجموعة السودانية للديمقراطية أولا منظومة قوانين النظام العام: ادوات للقمع والهيمنة الشمولية قوانين النظام العام، هي منظومة مواد قانونية يتضمنها القانون الجنائي السوداني بالإضافة الي ما يعرف بقانون سلامة المجتمع والذي صدر (...)

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.