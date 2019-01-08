جوبا تطالب صحيفة بالتوقف عن تغطية الاحتجاجات في السودان

جوبا 8 يناير 2019- أمرت هيئة إعلام في جنوب السودان صحيفة (الوطن) العربية في جوبا بالتوقف عن نشر أخبار عن الاحتجاجات الجارية في السودان.

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وكذلك، كتب القائم بالإعمال السوداني في جوبا، عصام إدريس إبراهيم، مقالاً في 4 يناير رداً على رئيس تحرير صحيفة الوطن مايكل كريستوفر الذي سطر مقالا في 3 يناير.

وألقى الدبلوماسي السوداني باللائمة على كريستوفر بشأن خطه التحريري المعادي لحكومة الرئيس عمر البشير، مؤكدا أنه لا يمثل موقف شعب جنوب السودان، ويدعم المعارضة السودانية.

وتدراكاً للوضع، استدعت هيئة الإعلام في جوبا كريستوفر للمثول أمام لجنة الاستماع في مقر الهيئة الاثنين، وسلمته اللجنة خطاباً يشير إلى ثلاثة مقالات نشرها كريستوفر في 3 و4 و7 يناير وأمرته اللجنة بالتوقف عن الكتابة حول الوضع السياسي في السودان.

وقال مكتوب موقع بواسطة نائب رئيس الهيئة الإعلامية، أطلعت عليه (سودان تربيون) " أمرت الهيئة الإعلامية صحيفة الوطن بالتوقف فوراً عن كتابة أي شيء حول مواضيع تتعلق بالاحتجاجات الجارية في السودان، وهي قضية سياسية داخلية لدولة مجاورة صديقة".

كما أمر الخطاب الصحيفة بنشر اعتذار للسفارة السودانية في جوبا خلال 72 ساعة من تاريخ الخطاب.

على الرغم من استقلال جنوب السودان، فإن البلدان يستضيفان مئات الآلاف من كلا البلدين، كما يتابع المواطنون في كلا البلدين الوضع في الشمال أو جنوب السودان على أساس يومي.