 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 14 تموز (يوليو) 2017

جوبا تعترف بشن هجمات على معقل للمتمردين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 14 يوليو 2017 ـ اعترفت حكومة جنوب السودان بأن قواتها شنت هجمات للسيطرة على مدينة باجاك، معقل المتمردين الموالين لنائب الرئيس السابق رياك مشار.

JPEG - 24.3 كيلوبايت
مواطن داخل سوق مدينة ملكال بعد القتال الضاري بين المتمردين والحكومة ـ 30 ديسمبر 2013 ـ وكالات

وقال المستشار الرئاسي للشؤون العسكرية دانيال أويت أكوت، الخميس، إن هذه الخطوة نتجت عن فشل المتمردين في الالتزام بوقف اطلاق النار المعلن.

وأضاف المسؤول الحكومي في تصريحات لـ (سودان تربيون) "ما الذي يمكن للمرء أن يفعله عندما لا يقوم الطرف الآخر بالمثل بالمبادرة الجيدة والإرادة لإنهاء الصراع؟ هناك أشخاص يواصلون الدعوة إلى الحرب. لقد رفضوا الحوار ورفضوا الالتزام بوقف اطلاق النار، لم يعلن المتمردون وقف إطلاق النار، بل إن ما يقومون به هو مهاجمة المدنيين واحتجازهم كرهائن واستخدامهم في عمليات مساومة".

وفى الوقت نفسه قال وزير الإعلام بحكومة جوبا مايكل ماكوى لويث إن وقف اطلاق النار من جانب واحد الذي أعلنه الرئيس كير لا يشمل منطقة باجاك.

وبرر الوزير الهجمات العسكرية التي جرت ضد مقاتلي المعارضة المسلحة قائلا إن المتمردين الموالين لمشار رفضوا عرض الحكومة لوقف اطلاق النار.

وتابع قائلا "أن حركة مشار لا تعترف باتفاق السلام وتقول إن اتفاق السلام الموقع قد انتهى وأنها ليست جزءا منه. إن منطقة باجاك لا علاقة لها باتفاق وقف اطلاق النار".

بيد أنه قال إن الحكومة الائتلافية تعترف فقط بفصيل المعارضة المسلحة الموالي لخليفة مشار تعبان دينق، لافتا إلى أن الأخير يعترف بوجود اتفاق سلام أغسطس 2015، وأضاف "ليس لدينا أي مشكلة مع جناح السلام بقيادة تعبان دينق.

وأشار وزير الإعلام إلى أن الرئيس أعلن وقف اطلاق النار من جانب واحد إلا أن فصيل مشار لم يلتزم به وبدأ في مهاجمة مواقع الحكومة، موضحا أن لديهم الحق في الدفاع عن النفس.

وذكرت الأمم المتحدة أن حوالي خمسة آلاف مدني اضطروا الى مغادرة منازلهم في باجاك.

وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام بجنوب السودان (يونيمس) ديفيد شيرر إن آلاف المدنيين من جنوب السودان يفرون الى إثيوبيا المجاورة مع تقدم القوات الحكومية نحو باجاك، معربا عن قلقه العميق إزاء ازدياد أزمة اللاجئين.

وقال شيرر "إن 25 عاملا على الأقل من عمال الإغاثة اضطروا الى الانتقال من باجاك والمناطق المحيطة بها بسبب تزايد إنعدام الأمن".

وأكد المسؤول الأممي أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في جنوب السودان، ودعا جميع الفصائل المتحاربة الى وقف القتال.

وبدأ النزاع بجنوب السودان في منتصف ديسمبر 2013 عندما اتهم الرئيس كير مشار بتدبير محاولة انقلاب، ومنذ ذلك الحين لقى عشرات الآلاف مصرعهم وشرد أكثر من مليوني شخص.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

الفهلوي المُتزلِّف 2017-07-13 12:18:02 بابكر فيصل بابكر boulkea@gmail.com تكرَّر علىَّ طيلة الأسابيع الماضية تساؤلٌ واحد من كثير من الأصدقاء : ماهى أسباب الصعود السريع لمدير مكتب الرئيس السابق "طه الحسين" لأعلى هرم السلطة حتى أضحى أكثر الرجال نفوذاَ داخل (...)

الزارعنا غير الله اليجي يعاقبنا! 2017-07-13 01:47:56 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل (1) أرجأ الرئيس الامريكي دونالد ترامب قرار رفع العقوبات المفروضة على السودان بموجب الأمرين التنفيذيين الصادرين في الخامس من نوفمبر 1997 والسابع عشر من اكتوبر 2006، لمدة ثلاثة أشهر اخرى. (...)

مهام طاهوية ووزير العدل ومعتصم جعفر 2017-07-06 16:42:07 مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com الشجاعة الحقة في أن تكون الرجل الوحيد الذي يعرف أنه خائف! ايرل ويلسون تسعودوا تسعدوا! (1) بحسب مراسل صحيفة (الانتباهة) المكلف بتغطية مؤتمر القمة الافريقي، والموجود حاليا (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.