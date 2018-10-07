جوبا تعلن انتهاء أزمة الرهائن في (البيت الأزرق) بسلام

جوبا 7 أكتوبر 2018- أعلنت وزارة الداخلية في جنوب السودان انتهاء أزمة الرهائن في ما يعرف بـ (البيت الأزرق) داخل مقر جهاز الأمن في جوبا بعد تنفيذهم أعمال شغب واسعة.
- مقر جهاز الأمن الوطني في جوبا
وقال وزير الداخلية مايكل شينجيك في تصريح لتلفزيون جنوب السودان إن المسلحين سلموا أنفسهم وأن الأزمة انتهت بسلام.
ونفذت مجموعة من السجناء في مركز اعتقال بجهاز الأمن الوطني في العاصمة جوبا أعمال شغب في وقت مبكر من صباح الأحد، واستولوا على أسلحة من أحد مخازن المعروضات كما اشتبكوا مع الحراس ونزعوا أسلحتهم.
وأصدر جهاز الأمن الوطني بجنوب السودان في وقت سابق بيانا قال فيه إن كاربينو ويل وهو ضابط متقاعد كان محتجزا في المركز لأسباب إدارية هو الذي هاجم الحراس، دون تفاصيل حول أسباب هذا الهجوم ولماذا تبعه سجناء آخرون.
وقدر البيان عدد المشاركين في اعمال الشغب بحوالي 15 سجين.
واتهمت السلطات مثيري الشغب بنزع سلاح خمسة حراس واستخدام سجناء آخرين كدروع بشرية لحمايتهم من قوات الأمن.
ونفى المتحدث باسم شرطة جنوب السودان دانييل جاستين ما تناقلته وسائل اعلام دولية عن وجود 400 سجين واحتجازهم في البيت الأزرق.
وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي عقد في جوبا "هناك 60 شخصا فقط في البيت الأزرق وليس 400".
وأضاف أن مثيري الشغب كانوا في قسم مختلف عن الذي يحتجز فيه المواطنين العاديين وأن القوات الأمنية حرصت على عدم إيقاع ضحايا وسط السجناء لذلك قادت مفاوضات مع المحتجين.
أخر الآراءالجنرال جيمس أجونقا ماوت وجه الجنوبي المضيء 2018-10-06 22:31:45 ياسر عرمان للجنوبي وجهان مثل القمر مضيء ومظلم، وكالات الأنباء العالمية ودعاية أنظمة الخرطوم سرعان ما تصطاد وجهه الذي تريد في أزمنة الحرب، على مدى نصف قرن أو يزيد، وأنظمة الخرطوم حينما تبرز وجه الجنوبي الذي تريد تبرز وجهها (...)
من أطلق يد الجنجويد في شوارع الخرطوم؟ 2018-10-03 23:26:28 كتبت : سلمى التجاني لماذا كَذَّب مدير عام شرطة ولاية الخرطوم، في مؤتمره الصحفي مساء أمس الأول، حول هوية القوات التي تُثير الرعب في شوارع الخرطوم وتعتدي على المواطنين بالضرب والنهب وحلاقة الشعر؟ لماذا يطمئن الناس، وهو (...)
"الواتس آب" في القفص 2018-10-01 17:52:01 من يدق الطبول علي ابوابنا؟ كت: الجميل الفاضل أضحت مواقع "التواصل الإجتماعي" بلا إستثناء، ميداناً مفتوحاً لمعارك كرّ وفر ضارية، يدور رحاها داخل العقول وحولها. معارك تهدف بشكل أو بآخر، لرسم وتكريس صور ذهنية ونمطية، قابلة (...)
المزيد