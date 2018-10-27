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جوبا تعلن تأجيل الاحتفال بالسلام ليوم واحد

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جوبا 27 أكتوبر 2018- أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي الجمعة تأجيل احتفالات بلاده بالسلام التي كانت مقررة في 30 أكتوبر ليوم واحد.

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وزير الإعلام مايكل ماكوي

وعزا الوزير في تصريحات أعقبت الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الإرجاء المفاجئ لأسباب "فنية".

وقال ""قررت الحكومة تأجيل الاحتفال ليوم واحد، ليكون في 31 أكتوبر. لإعطاء فرصة لإكمال الجوانب الفنية، حتى يخرج الاحتفال بالطريقة التي توقعناها ".

ونبه الى أن هناك العديد من المناسبات الأخرى التي تصادف ذات اليوم بينها استقلال تركيا واجتماع الاتحاد الأوروبي الذي يدعى إليه العديد من القادة الأفارقة.

وتهدف الاحتفالات المرتقبة إلى إظهار انتهاء الحرب في جنوب السودان بطريقة تساهم في خلق مناخ ملائم لتنفيذ اتفاقية السلام المنشطة.

وشجعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (ايقاد) والمجتمع الدولي قادة جنوب السودان على الالتقاء وارسال اشارات إيجابية تؤكد التزام الشركاء بالاتفاقية الموقعة.

وعلى الرغم من مطالبته الرسمية بثلاثة تدابير لبناء الثقة، يتوقع أن يحضر زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان-رياك مشار، الاحتفالات.

وأفادت تقارير غير مؤكدة إن مشار سيأتي الى جوبا مع الرئيس السوداني عمر البشير ويعود معه.

ووجهت حكومة جنوب السودان الدعوة إلى لحضور الاحتفال إلى رئيس (ايقاد) وبعض القادة الأفارقة بينهم الرئيس الرواندي الذي يرأس الاتحاد الأفريقي ورئيسي جنوب أفريقيا وتنزانيا.



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