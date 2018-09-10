جوبا تعلن تمديد عقود نفطية مع أربع شركات

جوبا 10 سبتمبر 2018- قال وزير البترول فى جنوب السودان، الإثنين، إن بلاده مددت عقود استكشاف وإنتاج النفط في ثلاث مناطق امتياز سعيا لإعادة تنظيم الأنشطة في القطاع الذى توقف تدريجيا بعد سنوات من الصراع الأهلي.
- عمال النفط قرب بئر النفط الأولى لإسئناف الإنتاج في حقل سارجاث في ولاية الوحدة بتاريخ 6 أبريل 2013( أ ف ب)
وقالت الوزارة الأسبوع الماضي إنها تتوقع أن يصل إنتاج النفط إلى مستوى ذروة عند 350 ألف برميل يوميا بحلول منتصف 2019 مع زيادة الإنتاج في حقول نفطية كانت متوقفة عن العمل بسبب العنف.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011 عندما كان الإنتاج بلغ مستوى ذروة عند 350 ألف برميل يوميا. لكنه انزلق إلى حرب أهلية بعد ذلك بعامين.
وقال الوزير إزيكيل لول جاتكوث إن العقود جرى تمديدها لشركة النفط الوطنية الصينية (ٍسي.إن.بي.سي) وشركة النيل للبترول التي تديرها الدولة في جنوب السودان وبتروناس الماليزية وشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو.إن.جي.سي فيديش).
ونابع "مددنا (عقود) المناطق 1 و2 و4 ست سنوات وثمانية أشهر. سيواصلون العمل هناك. هذا مفيد للجميع".
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