جوبا تعلن وفاة قائد الجيش بعد صراع مع المرض بالقاهرة

الخرطوم 20 أبريل 2018 ـ أعلنت حكومة جنوب السودان عن وفاة رئيس هيئة أركان الجيش الشعبي الحكومي، الجنرال جيمس أجونق ماوت الذي توفي صباح الجمعة في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة بعد صراع مع المرض لعدة أشهر.
- سلفاكير ورئيس أركان الجيش الراحل
وأعرب رئيس دولة الجنوب سلفاكير ميارديت، في بيان له صباح الجمعة، عن أسفه البالغ بشأن وفاة الجنرال أجونق. وتابع: "بقلب مليء بالحزن، أعلن وفاة الجنرال جيمس أجونقوو ماوت".
وقالت الحكومة إنه لم يتم بعد تأكيد تفاصيل نقل الجثمان من مصر إلى جنوب السودان.
وأعلن الرئيس كير الحداد لمدة ثلاثة أيام وتنكيس العلم في البلاد حزناً وإكراما لجهود القائد الراحل اجونق.
وتم تعين الجنرال أجونق خلفا للجنرال بول مالونق أوان الذي تمرد على إدارة الرئيس كير مؤخراً. وتم تعيين أجونق قائداً للجيش في البلاد في مايو 2017.
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