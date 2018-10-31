 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

جوبا تقول إن آلية التحقق ليست مسؤولة عن السجناء السياسيين

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

جوبا 31 أكتوبر 2018- قالت حكومة جنوب السودان إن قضية إطلاق سراح السجناء السياسيين ليست مسؤولية آلية التحقق ومراقبة الترتيبات الأمنية المؤقتة ووقف إطلاق النار وفقا لتقرير صدر الثلاثاء

JPEG - 38.4 كيلوبايت
المعتقلون الخمسة بعد مغادرتهم (البيت الأزرق) الخميس 35 أكتوبر 2018 .. (سودان تربيون)

وفي 24 أكتوبر 2018 ناقشت الآلية قضية المعتقلين السياسيين في اجتماع للجنتها الفنية في العاصمة السودانية الخرطوم

وتنص المواد 2.1.6 على " أن إطلاق سراح أسرى الحرب والمعتقلين منصوص عليها في الفصل الثاني في اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المؤقتة من اتفاقية السلام المنشطة "، ومع ذلك قال ممثل حكومة جنوب السودان في الاجتماع إن الآلية يجب أن تفرق بين السجناء السياسيين وأسرى الحرب.

وقال التقرير " أشار مسؤول حكومة جوبا الى أن قضية السجناء السياسيين ليست مسؤولية الآلية وأن إطلاق سراحهم يمكن التوصل إليه عبر القضاء ".

وتنص المادة 2.1.6 على أنه يجب إطلاق أسرى الحرب والمعتقلين فورا بمراقبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبتاريخ 25 أكتوبر 2018 أطلقت سلطات جنوب السودان خمسة من المعتقلين السياسيين بدون الصليب الأحمر

وما تزال جوبا تعتقل عدد من المعتقلين السياسيين فمن فيهم جيمس جاديت داك، المتحدث باسم حركة التمرد الرئيسة في البلاد بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار

ولفت التقرير إلى أن مسؤول رفيع المستوى في حركة مشار أعرب عن قلقه بشأن السجناء السياسيين وطالب بإطلاق سراحهم فورا

كما رفض ممثل تحالف المعارضة في جنوب السودان تفسير المادة 2.1.6 وأشار إلى أن هذه القضية متعلقة بالأمن.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في منازعات السيادة على الإقليم (2) 2018-10-31 14:10:09 بقلم : د. فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com يُجمع القضاء والتحكيم الدوليين على أن الخرائط لوحدها لا تصلح لأن تكون دليلاً على السيادة على الإقليم أو على الحدود. ففي قضية نزاع الحدود بين بوركينا فاسو ومالي مثلاً (...)

العصيان المدني .. نتاج العبقرية الشعبية 2018-10-28 23:16:25 بقلم : محمد عتيق تواصل تجارب الشعوب وتفاعلها ، اشتراكها في العام وانفرادها بالخاص ، هو القانون التاريخي الذي يجعل من تلك التجارب حالات إنسانية عامة ، تتجلي في الخاص منها الموروث المحلي لكل شعب وعبقريته وبالتالي إسهامه (...)

القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في منازعات السيادة على الإقليم (1) 2018-10-28 15:56:22 بقلم : د. فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com تلقيت مؤخراً في بريدي الالكتروني استفساراً عن القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في إطار النزاع السوداني - المصري على السيادة على مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.