جوبا تقول إن آلية التحقق ليست مسؤولة عن السجناء السياسيين

جوبا 31 أكتوبر 2018- قالت حكومة جنوب السودان إن قضية إطلاق سراح السجناء السياسيين ليست مسؤولية آلية التحقق ومراقبة الترتيبات الأمنية المؤقتة ووقف إطلاق النار وفقا لتقرير صدر الثلاثاء

المعتقلون الخمسة بعد مغادرتهم (البيت الأزرق) الخميس 35 أكتوبر 2018 .. (سودان تربيون)

وفي 24 أكتوبر 2018 ناقشت الآلية قضية المعتقلين السياسيين في اجتماع للجنتها الفنية في العاصمة السودانية الخرطوم

وتنص المواد 2.1.6 على " أن إطلاق سراح أسرى الحرب والمعتقلين منصوص عليها في الفصل الثاني في اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المؤقتة من اتفاقية السلام المنشطة "، ومع ذلك قال ممثل حكومة جنوب السودان في الاجتماع إن الآلية يجب أن تفرق بين السجناء السياسيين وأسرى الحرب.

وقال التقرير " أشار مسؤول حكومة جوبا الى أن قضية السجناء السياسيين ليست مسؤولية الآلية وأن إطلاق سراحهم يمكن التوصل إليه عبر القضاء ".

وتنص المادة 2.1.6 على أنه يجب إطلاق أسرى الحرب والمعتقلين فورا بمراقبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وبتاريخ 25 أكتوبر 2018 أطلقت سلطات جنوب السودان خمسة من المعتقلين السياسيين بدون الصليب الأحمر

وما تزال جوبا تعتقل عدد من المعتقلين السياسيين فمن فيهم جيمس جاديت داك، المتحدث باسم حركة التمرد الرئيسة في البلاد بزعامة نائب الرئيس السابق رياك مشار

ولفت التقرير إلى أن مسؤول رفيع المستوى في حركة مشار أعرب عن قلقه بشأن السجناء السياسيين وطالب بإطلاق سراحهم فورا

كما رفض ممثل تحالف المعارضة في جنوب السودان تفسير المادة 2.1.6 وأشار إلى أن هذه القضية متعلقة بالأمن.